Страны СНГ изучат целесообразность взаимного признания медстраховок трудовых мигрантов

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Содружества изучат целесообразность взаимного признания медицинских страховок трудовых мигрантов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В штаб-квартире СНГ в Минске 20-21 июня состоялось дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества в вопросах медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей. "Экспертная группа пришла к общему пониманию о целесообразности доработки проекта с учетом мнений стран Содружества и определения в нем единого перечня минимального объема медицинской помощи, которая оказывается по договору добровольного медицинского страхования. Кроме того, на заседании было принято решение просить страны СНГ высказать позицию о целесообразности включения в проект соглашения положений о признании в государстве трудоустройства полиса добровольного медицинского страхования, выданного в стране постоянного проживания трудящегося-мигранта, условий, при которых такое признание возможно, а также условий, когда страхователем выступает работодатель, трудящийся-мигрант или третье лицо", - проинформировали в пресс-службе Исполкома СНГ.

Эксперты рассмотрели замечания и предложения, поступившие к документу от армянской, белорусской, казахской, кыргызской, российской и таджикской сторон. Все материалы встречи будут направлены в страны Содружества.

Проект соглашения о сотрудничестве в вопросах медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей нацелен на развитие межгосударственного взаимодействия в области здравоохранения, а также будет способствовать созданию условий для получения медицинской помощи в стране пребывания. Предполагается, что положения документа будут действовать для всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, пребывающих совместно с ними в государстве трудоустройства, независимо от их правового статуса. Планируется, что после окончательного согласования экспертами проект соглашения будет в установленном порядке внесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.-0-