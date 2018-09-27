Страны СНГ начали тренировку по противовоздушной обороне

27 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Семь государств - участников СНГ сегодня начали тренировку по противовоздушной обороне (ПВО), сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Во время тренировки будут отработаны действия дежурных сил по воздушным судам, нарушающим государственные границы стран СНГ, а также по угоняемым воздушным судам и при оказании помощи экипажам самолетов и вертолетов, терпящих бедствие. К отработке задач приступили более 130 командных пунктов и пунктов управления. Руководят мероприятием Воздушно-космические силы России.

"В тренировке задействовано до 100 самолетов истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130, бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8 вооруженных сил РФ, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенные в состав объединенной системы ПВО от указанных государств", - рассказали в пресс-службе.

Тренировка началась с обнаружения в Восточноевропейском и Центрально-Азиатском регионах контрольных целей условного воздушного противника. Их роль выполняют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также бомбардировщики Ту-22М3 Дальней авиации ВКС России.-0-