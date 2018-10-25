Страны СНГ определили направления развития военной связи

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Направления развития военной связи на постсоветском пространстве определены 25 октября в Алматы на заседании Координационного комитета начальников связи вооруженных сил стран СНГ, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Беларусь на заседании комитета представлял начальник связи Вооруженных Сил - начальник управления связи Генерального штаба ВС Олег Мищенко. "Рассмотрены вопросы, касающиеся мероприятий по созданию, функционированию и развитию совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил стран СНГ, деятельности комитета в 2018 году и плана работы на 2019-й", - проинформировали в Минобороны.

Олег Мищенко провел рабочую встречу с председателем комитета, начальником главного управления связи - заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил России Халилом Арслановым. Стороны обсудили функционирование и развитие объединенной системы связи региональной группировки войск (сил) двух стран. "Заседание комитета и двусторонняя встреча прошли в дружественной и деловой обстановке, на которых определены направления развития военной связи на постсоветском пространстве", - отметили в белорусском оборонном ведомстве.-0-