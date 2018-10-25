Страны СНГ определили направления развития военной связи

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Направления развития военной связи на постсоветском пространстве определены 25 октября в Алматы на заседании Координационного комитета начальников связи вооруженных сил стран СНГ, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Беларусь на заседании комитета представлял начальник связи Вооруженных Сил - начальник управления связи Генерального штаба ВС Олег Мищенко. "Рассмотрены вопросы, касающиеся мероприятий по созданию, функционированию и развитию совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил стран СНГ, деятельности комитета в 2018 году и плана работы на 2019-й", - проинформировали в Минобороны.
Олег Мищенко провел рабочую встречу с председателем комитета, начальником главного управления связи - заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил России Халилом Арслановым. Стороны обсудили функционирование и развитие объединенной системы связи региональной группировки войск (сил) двух стран. "Заседание комитета и двусторонняя встреча прошли в дружественной и деловой обстановке, на которых определены направления развития военной связи на постсоветском пространстве", - отметили в белорусском оборонном ведомстве.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4058 BYN
|2.404 BYN
|2.409 BYN
|USD
|2.1094 BYN
|2.109 BYN
|2.112 BYN
|RUB
|3.2133 BYN
|3.205 BYN
|3.22 BYN