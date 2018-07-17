Страны СНГ согласовывают проект конвенции по космосу

17 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Страны СНГ согласовывают проект конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ предлагается включить в повестку дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств, которые пройдут в сентябре в Душанбе. "Сейчас он находится на проработке в государствах Содружества, и мы надеемся, что его согласование будет завершено", - отметил Сергей Лебедев.

Ряд вопросов на саммите планируется посвятить гуманитарному сотрудничеству стран СНГ, а также памятным датам. В частности, предполагается, что СМИД, а затем и Совет глав государств одобрят проект заявления в связи с 70-летием со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года. В проекты повесток дня заседаний включены также вопросы, касающиеся подготовки и празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, проинформировал Сергей Лебедев, 17 июля в Минске на заседании Совета полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества планируется предварительно согласовать повестку заседания Совета глав правительств СНГ, которое планируется провести в начале ноября текущего года в Астане.

Всего в настоящее время на заседание Совета министров иностранных дел вносится 13 вопросов, примерно столько же - на саммит глав государств. Сергей Лебедев не исключил, что в дальнейшем какие-то вопросы могут быть сняты, а какие-то добавлены.

Очередные заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ намечены на 27 и 28 сентября соответственно в Душанбе. -0-