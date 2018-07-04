4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ в борьбе с коррупцией сосредоточатся на возврате незаконно полученных активов. Об этом шла речь на заседании межгосударственного Совета по противодействию коррупции (МСПК) в Ереване, сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре.

Участники встречи рассмотрели вопросы развития нормативно-правовой базы и координации деятельности сторон при выполнении совместных проектов в СНГ. "На ближайший период в качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией назван возврат активов, полученных противоправным путем. Такая мера призвана лишить коррупционный элемент финансовой основы", - отметили в Генпрокуратуре.

В заседании МСПК принял участие генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Он подчеркнул важность расширения состава совета, вовлечения в противодействие коррупции новых сил. Александр Конюк привел данные о проверках соблюдения в Беларуси антикоррупционного законодательства, работе по выявлению и пресечению коррупционных преступлений, профильном международном сотрудничестве. "Генпрокурор акцентировал внимание членов совета на выстраивании многоуровневой системы борьбы с коррупцией в сферах медицины, строительства, образования, торговли, сельского хозяйства и промышленности. Он предостерег от нерешительных действий, поскольку это несет опасность государственному аппарату, способствуют росту теневой экономики, представляют угрозу верховенству закона, правам и свободам человека, моральным устоям общества", - подчеркнули в ведомстве.

Информацией о практике борьбы с коррупцией в своих странах поделились и другие участники заседания. Кроме того, они приняли решение о проведении международного молодежного конкурса социальной рекламы "Вместе против коррупции!". По общему мнению, это привлечет внимание общественности к вопросам противодействия коррупции и роли государственных органов в этой сфере. Во время заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между МСПК и Координационным советом руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ. Нормы документа нацелены на противодействие коррупции, легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Председателем совета на второе полугодие 2018 года - первое полугодие 2019-го определен генеральный прокурор Армении Артур Давтян. Александр Конюк, а также его российский коллега Юрий Чайка стали сопредседателями.-0-