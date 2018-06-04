Стратегические приоритеты безопасности Союзного государства обсудят в Минске эксперты

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция "Стратегические приоритеты безопасности Союзного государства" пройдет в Белорусском государственном университете 6 июня, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Известные эксперты по безопасности и международным отношениям обсудят главные вызовы экономической, технологической и информационной безопасности Союза Беларуси и России. Кроме того, предметом обсуждения станет предстоящий в Циндао саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором примут участие лидеры Беларуси и России. Эксперты планируют затронуть такой аспект, как роль Китая в обеспечении безопасности Евразии.

Планируется, что в конференции примут участие парламентарии, представители Института Европы Российской академии наук, Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, дипломаты.-0-