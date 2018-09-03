Стратегический, отраслевой и бизнес-трек: обнародована программа форума "Евразийская неделя"

3 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Деловая программа международного форума "Евразийская неделя", который пройдет в октябре в Армении, будет включать около 30 мероприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"На официальном сайте III Международного выставочного форума "Евразийская неделя" опубликована предварительная деловая программа, - отметили в ЕЭК. - Она охватывает три дня и включает 30 мероприятий по трем основным направлениям: стратегическому, отраслевому и бизнес-треку. Форум пройдет 22-24 октября в Ереване и соберет на одной площадке профильных вице-премьеров и министров правительств, руководителей государственных корпораций и ведущего бизнеса государств Евразийского экономического союза и стран - партнеров союза".

Первый день форума начнется с пленарного заседания "Реальный сектор экономики ЕАЭС: наращивание потенциала в условиях интеграции", посвященного развитию союза за счет промышленной кооперации участников рынка. Другими центральными мероприятиями первого дня станут презентация "Современная парадигма развития ЕАЭС", панельная дискуссия "Евразия и Иран: от сотрудничества к стратегическому партнерству", панельная сессия "Международный финансовый центр "Астана" - новые возможности для евразийского бизнеса", а также финал конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы". Одновременно пройдут дискуссионные мероприятия, которые будут посвящены проблемам налоговой политики, регулированию внешнеэкономических сделок, экспортным возможностям легкой промышленности, перспективам развития евразийской интеграции.

Программа второго дня форума начнется с пленарного заседания "Технологический прорыв и потенциальные возможности стран ЕАЭС", посвященного выработке скоординированной политики по внедрению инноваций и технологическому обмену в ЕАЭС. Логическим продолжением этого мероприятия станут субконтрактационные сессии крупного, среднего и малого бизнеса ЕАЭС, которые позволят наладить деловые связи между заказчиками и поставщиками союза. "Ключевыми мероприятиями второго дня являются: стратегическая сессия "Евразийское континентальное партнерство: расширяя пространство для бизнеса ЕАЭС", панельные дискуссии "Актуальные вопросы конкуренции на территории ЕАЭС" и "Перезагрузка ювелирной отрасли: от мастерских к брендам", а также саммит городов "Городская среда ЕАЭС - территория развития", - перечислили в пресс-службе. - Дискуссии также охватывают тематику сельского хозяйства, криптовалют и блокчейна, цифровой повестки ЕАЭС, развития транспорта и промышленности, другие темы".

Третий день форума включает дискуссионные мероприятия, посвященные проблемам функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, созданию единого рынка лекарственных средств и медицинских изделий, нормативно-правовому регулированию обращения органической продукции, технологическому и промышленному сотрудничеству в ЕАЭС, будущему союза с точки зрения молодого поколения. Центральным мероприятием последнего дня станет заседание Делового совета ЕАЭС "Евразийская кооперация 2.0. На пути к безбарьерному сотрудничеству".

"Насыщенная программа форума построена таким образом, чтобы дать возможность предпринимателям довести до представителей органов власти свою точку зрения о существующих сложностях, задать вопросы и получить актуальную информацию о перспективах, которые открывает для них ЕАЭС, - подчеркнула член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина. - Можно будет лично пообщаться с регуляторами, установить новые партнерские отношения".

В течение трех дней на полях форума "Евразийская неделя" будут проводиться интерактивные опросы, презентации, деловые переговоры, обучающие сессии и бизнес-тренинги для предпринимателей.

"Важным событием форума "Евразийская неделя" станет выставка экспортного и кооперационного потенциала ЕАЭС, которая будет проходить на площадке форума в течение всего времени его проведения, - добавили в ЕЭК. - В выставке примут участие более 120 экспортно ориентированных компаний союза из следующих отраслей: сельское хозяйство, легкая промышленность, точная инженерия и IT, инновационные строительные материалы, ювелирная промышленность, фармацевтика".

Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, проводимое странами ЕАЭС и ЕЭК. Инициатива проведения форума утверждена в мае 2015 года решением премьер-министров государств союза. Событие собирает более 2 тыс. участников из государств ЕАЭС и третьих стран.-0-