19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия активного долголетия будет разработана в Беларуси, сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, серьезный вызов, который стоит перед всеми странами - старение населения. По международным критериям население считается старым, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше составляет 7% и более. В Беларуси эта цифра превышает 14%, а к 2030 году, по прогнозам, увеличится до 20%. "Наша задача - продвижение стратегии активного долголетия. Сейчас мы занимаемся разработкой документа, который определит приоритетные направления активного здорового долголетия белорусов. Мы должны обеспечить качество жизни людей, вышедших на пенсию", - сказала Ирина Костевич.

Сегодня в Минске проходит республиканское совещание с руководителями территориальных центров социального обслуживания населения "Роль территориальных центров в решении социальных проблем". Такой масштабный форум проводится впервые. "Будут представлены результаты деятельности территориальных центров, опыт регионов по работе с уязвимыми категориями населения, а также определены направления и пути совершенствования системы социального обслуживания", - отметила министр.

Ирина Костевич добавила, что комплексно работа по социальному обслуживанию населения проводится в Беларуси с 2004 года и за это время пройден большой путь. На сегодняшний день в стране функционируют 146 центров территориального обслуживания населения. "Уже 14 лет через систему территориальных центров социальные работники предоставляют все необходимые услуги пожилым гражданам, людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и, конечно же, инвалидам, многодетным и семьям, которые имеют несовершеннолетних детей. Мы накопили серьезный опыт работы, есть база социальных услуг, которые такие центры обязаны предоставлять гражданам. Но, понимая особенность этой отрасли, творческий и креативный подход, многие регионы пошли дальше, и есть инновационные методики в работе с такой категорией населения. Сегодня у нас будет возможность обсудить, чего уже удалось достичь за эти 14 лет, и определить основные направления дальнейшей работы", - подчеркнула она.-0-