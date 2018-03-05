5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия "Наука и технологии: 2018-2040" доработана и утверждена, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси Валерий Гончаров.

"Проект стратегии "Наука и технологии: 2018-2040" был разработан НАН как документ долгосрочного характера, задающий ориентиры и векторы построения интеллектуальной экономики. Обсуждение стратегии стало одним из ключевых пунктов повестки II Съезда ученых. Значительное внимание ей уделил и глава государства. Основные положения стратегии одобрены на главном научном форуме страны. В соответствии с поручением Президента стратегия доработана, а по итогам рассмотрения на заседании Президиума Национальной академии наук Беларуси - утверждена", - сказал Валерий Гончаров.

Стратегия - документ нового типа, который предполагает уход от ведомственного подхода в пользу консолидации усилий по интеллектуализации белорусской экономики на основе тесной межотраслевой и мультидисциплинарной кооперации. Она определяет приоритеты развития науки и технологий на период до 2040 года, а также комплекс инструментов совершенствования научно-технической сферы, направленных на реализацию модели "Беларусь интеллектуальная". Ее основные компоненты - полноформатная цифровизация экономики, развитый неоиндустриальный комплекс, высокоинтеллектуальное общество. В документе они получили детальную расшифровку с определением областей приоритетного внимания, которые станут основой динамичного развития страны, благосостояния и качества жизни ее граждан.

Стратегия предполагает поэтапное достижение цели: с актуализации имеющихся заделов в период до 2020 года, через подготовку системных условий, цифровую модернизацию и создание точек роста наукоемкой экономики (2021-2030), к выходу Беларуси на лидирующие мировые позиции в целевых сегментах интеллектуальной экономики (2031-2040).

Текст стратегии будет опубликован в материалах II Съезда ученых Беларуси.-0-