8 августа, Речица /Корр. БЕЛТА/. Стратегию развития государственной молодежной политики до 2030 года разработают в Беларуси. На этом акцентировал внимание министр образования Игорь Карпенко сегодня на республиканском семинаре-практикуме по деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко подчеркнул, что работа с молодежью является одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти. Основные задачи, формы, методы, направления работы с молодежью определены в госпрограмме "Образование и молодежная политика" на 2016-2020 годы. "В условиях стремительно меняющегося мира необходимо приступить к разработке стратегических подходов развития государственной молодежной политики на перспективу", - сказал министр. Он подчеркнул, что стержневой частью должен стать грамотный подход с учетом современной молодежной политики, отечественного и зарубежного опыта, а также тенденций общественного развития.

Подготовка проекта стратегии потребует привлечения всех заинтересованных органов и структур, в том числе работающих на местах. Определены приоритетные направления. Это и формирование социально активной личности молодого человека. Так, в новом учебном году предлагается реализовать проект "Школа активного гражданина" в учреждениях образования. Его ключевая идея - сформировать социально активного гражданина, создать площадку для открытого диалога молодежи с общественными деятелями, учеными, политиками, журналистами, писателями, артистами и др.

Второе направление - совершенствование профориентационной работы. Для учащихся 10-х классов вводится предмет "Трудовое обучение". Ребята будут осваивать образовательную программу профессиональной подготовки рабочих. По словам министра образования, задача сориентирована на подготовку кадров для высокотехнологичных производств, повышение престижа рабочих профессий. Не менее важна поддержка талантливой и одаренной молодежи.

В числе приоритетов - создание условий для эффективного профессионального становления и развития молодежи, продвижение молодежного предпринимательства, организация вторичной занятости. Особое внимание уделят детским и молодежным общественным объединениям, профилактике преступлений и правонарушений в молодежной среде, физкультурно-оздоровительному движению.

Еще одним ключевым направлением Игорь Карпенко назвал гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодежи. Он подчеркнул, что новый импульс в данном направлении придало проведение в стране Года малой родины. Именно этой теме будут посвящены первые уроки в новом учебном году в учреждениях образования.

Обращаясь к участникам семинара, Игорь Карпенко отметил, что при разработке стратегии важен опыт на местах, и призвал активно вносить предложения.-0-