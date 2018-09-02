Строительство нового корпуса центра хирургии, трансплантологии и гематологии начнется в Минске в октябре

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство нового корпуса Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии начнется в октябре текущего года, сообщил в интервью телеканалу СТВ доктор медицинских наук, директор центра Олег Руммо, сообщает БЕЛТА.

Завершить работы планируется до конца 2021 года. Здесь предполагается оказывать медицинскую помощь при различных патологиях по типу замкнутого цикла. "Наш центр будет одним из первых, если не первым, кто будет этим заниматься в таких больших масштабах", - отметил Олег Руммо.

По его словам, открытие нового корпуса позволит проводить оперативные вмешательства более качественно, тратить на них меньше времени. "Потребность в этих технологиях колоссальная. Если у нас будет возможность удвоить, утроить количество выполняемых операций, пациентов найдем сразу. Потому что очередь среди иностранных граждан на некоторые виды лечения в нашем центре составляет 3-4, а порой пять лет", - сказал Олег Руммо.

Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии образован на базе 9-я городской клинической больницы. Он будет развивать высокотехнологичную медицинскую помощь по различным направлениям, преимущественно связанным с хирургией, трансплантологией и гематологией.-0-