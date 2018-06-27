Строительство нового моста на переходе "Домачево-Словатыче" может начаться через два-три года

27 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Строительство нового моста на погранпереходе "Домачево-Словатыче" может начаться через два-три года. Об этом заявили сегодня в Бресте по итогам двусторонней встречи министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак и министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече были рассмотрены вопросы развития договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества в области транспорта. В частности, министры подписали межправительственное соглашение о содержании пограничных дорожно-мостовых объектов на белорусско-польской государственной границе, которое заменит договор от 18 мая 1993 года.

По словам министров, соглашение дает возможность более эффективно эксплуатировать, реконструировать и развивать пограничную дорожную инфраструктуру. "Это первое соглашение из целого пакета документов. Планируется, что уже через месяц будет подписано очередное соглашение о строительстве нового моста на переходе в Домачево. Мы уже фактически сегодня обсуждали источники финансирования этого объекта", - сказал Анатолий Сивак.

"Для нас Беларусь является очень важным партнером. Состояние пограничной инфраструктуры должно соответствовать уровню добрососедских отношений, который бы удовлетворял обе стороны. Проект по мосту в Словатыче-Домачево фактически готов. Это уже решенное дело. Мы ждем только формального разрешения для подписания этого соглашения. Думаю, от двух до трех лет мы реализуем такой проект. Вслед за этим будет мост Брест-Тересполь, который на основании принятых документов является логичным продолжением наших начинаний", - отметил Анджей Адамчик.

Развития требует и железнодорожная инфраструктура, которая должна успевать за потоком контейнерных перевозок, идущих из Китая в Европу и обратно. "Мы ставим себе ориентир - 40 пар поездов на переходе Брест-Тересполь, когда сегодня это 14 пар поездов. Мощность будем наращивать за счет увеличения количества путей брестского узла и станции на польской стороне. Во всяком случае, мы начали обсуждать необходимость строительства третьего железнодорожного моста", - дополнил Анатолий Сивак.

На двусторонней встрече обсуждались и другие актуальные вопросы взаимодействия в области железнодорожного и воздушного сообщения. В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михалски, белорусские и польские дипломаты.-0-