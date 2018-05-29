Строительство второго объекта Белорусской антарктической станции планируется завершить за два года

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство второго объекта Белорусской антарктической станции планируется завершить в ближайшие два года, сообщил сегодня журналистам начальник 10-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В строительстве второго объекта Белорусской антарктической станции пройден экватор: уже смонтированы 4 секции из 8, в том числе научная лаборатория, две жилые секции и санитарно-гигиеническая. Остальное планируется сделать в ближайшие два года. В планах монтаж второй научной лаборатории, медицинского блока, который необходим для зимовки в Антарктиде", - сказал Алексей Гайдашов.

Строительство Белорусской антарктической станции ведется с 2015 года. Во время 8-й экспедиции был смонтирован первый объект станции - трехсекционный модуль, во время 9-й - установлена платформа для второго модуля и смонтирована часть конструкций, во время 10-й - введены в эксплуатацию три новые секции.

Начальник экспедиции отметил, что антарктический сезон выдался сложным по метеоусловиям, но очень продуктивным по научным исследованиям и техническим работам. "Сезон был достаточно продолжительным, он длился четыре месяца - с начала декабря до конца марта. Мы впервые использовали формулу авангардной группы. Еще до прихода груза группа участников экспедиции была доставлена в Антарктиду. Месяц мы работали автономно, готовились к приходу корабля, развернули научные исследования. После прибытия груза провели необходимые работы оперативно, на уже подготовленных площадках", - добавил он.

Алексей Гайдашов также подвел итоги десяти белорусских антарктических экспедиций. "За эти десять лет сделаны качественные шаги вперед. Все научные наблюдения автоматизированы, автоматизированы процессы жизнедеятельности, проведены значимые исследования, построены новые здания и сооружения. Строительство будет продолжаться, чтобы к 2019 году перейти к зимовочным мероприятиям", - отметил он.

Торжественный старт 10-й Белорусской антарктической экспедиции был дан 8 ноября 2017 года. На ледовом континенте для продолжения работ по строительству станции и проведению научных исследований по заданиям государственной программы по освоению Антарктиды побывали семь участников. Это начальник экспедиции Алексей Гайдашов, инженер-радиометрист Максим Горбацевич, мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов Артур Ивашко, врач Дмитрий Ковко, инженер-механик Алексей Захватов, инженер-геофизик Павел Шаблыко и мастер по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Владимир Нестерович.

Участники экспедиции не только провели установку модулей Белорусской антарктической станции, обеспечили их ввод в рабочее состояние, но и выполнили большой комплекс научных исследований в соответствии с программой. В их числе - изучение состояния и мониторинг окружающей среды Антарктики в месте базирования станции, исследование состояния озоносферы, ультрафиолетовой радиации, климата и других природных параметров, детальные исследования наземных и морских биологических ресурсов с целью оценки перспектив их дальнейшего использования, опробование разработанного специально для Антарктики приборного оборудования (радиометры, магнитометры, лидары и др.), а также геологические, геофизические, геохимические и прочие исследования земной поверхности и морского дна у берегов Антарктиды с целью оценки ее минерального потенциала.

Сегодня в НАН Беларуси проходит торжественная встреча научной общественности страны с участниками 10-й Белорусской антарктической экспедиции. Белорусские полярники рассказали о результатах своей работы и показали фильм об экспедиции.-0-