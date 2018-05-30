Стройотряд "Эврика" Полоцкого университета стал лучшим по итогам трудового семестра 2017 года

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческий строительный отряд "Эврика" имени Героя Советского Союза Виктора Еронько Полоцкого государственного университета стал лучшим по итогам работы в трудовом семестре 2017 года. Церемония награждения состоялась во время 43-го съезда БРСМ, который проходит сегодня в концертном зале "Минск", передает корреспондент БЕЛТА.

Переходящее знамя стройотряду "Эврика" вручила глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова. Его принял командир отряда Максим Моштыль.

Награжден и лучший наниматель - заместитель премьер-министра Василий Жарко передал знамя открытому акционерному обществу "Гроднопромстрой".

Василий Жарко вручает Знамя "Лучший наниматель" ООО "Гроднопромстрой". Знамя принимает генеральный директор Абдулвагаб Вагабов.

Отмечены лучшие первичные организации БРСМ и лучшие секретари первичных организаций. Кроме того, за значительный вклад в развитие и формирование гражданско-патриотических и духовно-нравственных ценностей у молодежи группе "PROвокация" (Артем Солодуха и Марк Войтко) присуждена премия БРСМ в области искусства.

Во время съезда в Музей современной белорусской государственности был передан флаг БРСМ, который вместе с супругом подняла на высочайшие вершины Европы и Африки - Эльбрус и Килиманджаро - научный сотрудник лаборатории прикладной биохимии Института биоорганической химии Национальной академии наук, победитель молодежного республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" Анастасия Лапко.

Участниками съезда стали делегаты из всех регионов страны, которые представляют учащуюся, студенческую, работающую, сельскую, служащую молодежь и молодежь, проходящую службу в силовых структурах. В работе форума принимают участие члены правительства, парламентарии, руководители республиканских и местных органов госуправления, руководители и представители общественных организаций, средств массовой информации.-0-