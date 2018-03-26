Студенческий форум "PR-кветка" пройдет в Минске 28-30 марта

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. XI Международный открытый студенческий коммуникационный форум "PR-кветка" пройдет 28-30 марта в Институте журналистики Белгосуниверситета, сообщили БЕЛТА организаторы.

Форум станет площадкой взаимодействия студентов и молодых специалистов с практикующими экспертами сферы коммуникации. Участники смогут познакомиться с будущими работодателями, получить приглашение на прохождение стажировки, приобрести ценный опыт и новые знания из области связей с общественностью и рекламы. Ожидается, что мероприятие посетят более 600 человек. Среди них студенты минских и региональных вузов, выпускники школ, молодые специалисты, преподаватели бизнес-дисциплин.

В этом году почти 150 участников из разных городов Беларуси, России, Казахстана и Ирана представят свои коммуникационные проекты перед компетентным жюри и поборются за призовые места. Всего подано 56 заявок в секциях коммерческих и некоммерческих проектов, 28 из них вышли в финал.

Участников и слушателей форума ожидают мастер-классы от ведущих практикующих специалистов в сфере корпоративных коммуникаций. Перед гостями выступит председатель совета IPR Belarus, эксперт-консультант Игорь Соколов, директор коммуникационного агентства PRCI.Storytellers Мария Гвардейцева, креативный директор Getbob Вigital Agency Илья Кухарев и другие известные представители отечественной рекламной, маркетинговой и PR-индустрии, сферы ивентинга и ораторского искусства. Помимо мастер-классов, участники и слушатели форума смогут посетить открытую дискуссию на тему новейших коммуникационных трендов, а также попробовать отстоять свою позицию на дебатах.

Все желающие могут посетить мероприятие в качестве слушателей. Участие в нем бесплатное по предварительной регистрации. Подробнее о форуме можно узнать на сайте prkvetka.bsu.by.

Студенческий PR-форум развился из студенческих "PR-чтений", проходивших в Минске в апреле 2007 года. Инициаторами стали студенты 4-го курса специальности "информация и коммуникация" Института журналистики БГУ. Первый открытый студенческий PR-форум (тогда он назывался "ПаPRаць кветка") состоялся в апреле 2008 года. Автором идеи форума стала кандидат философских наук, доцент Ирина Сидорская. Мероприятие собрало 250 участников из Беларуси и ближнего зарубежья.-0-