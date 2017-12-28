Студентка философского факультета БГУ вошла в топ-6 на конкурсе World Miss University

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентка факультета философии и социальных наук БГУ Каролина Черношей вошла в топ-6 на конкурсе World Miss University и победила в специальной номинации Miss Photogenic, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Конкурс проходил с 5 по 21 декабря в Камбодже. На конкурсе я вошла в топ-6 и получила отдельную номинацию Miss Photogenic. Всего в конкурсе участвовали 83 девушки из различных уголков мира. Это и США, и Индонезия, и Коста-Рика, и Колумбия, и многие другие", - рассказала Каролина Черношей.

Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее на этапах конкурса. "Спасибо огромное всем-всем за поддержку, кто писал мне многочисленные сообщения, голосовал за меня или просто держал кулачки на конкурсе", - сказала студентка. Отдельно она выразила благодарность руководству факультета философии и социальных наук БГУ, которое тепло поздравило ее с попаданием в топ-6 столь престижного конкурса.

Конкурс World Miss University Contest был учрежден в 1986 году членами международной Ассоциации президентов университетов. Первый конкурс был приурочен Международному году мира, объявленному ООН. Идея состояла в том, чтобы наиболее одаренных и красивых студенток привлекать к деятельности в качестве "адвокатов мира". С тех пор конкурс проводится ежегодно.-0-