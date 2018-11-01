25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты белорусских вузов принимают участие в проекте по моделированию ООН в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественном открытии проекта, которое пошло на факультете международных отношений (ФМО) БГУ, приняли участие координатор ООН, постоянный представитель ПРООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, председатель правления ОО "Белорусский фонд мира", депутат Палаты представителей Национального собрания Максим Мисько, а также заместитель декана по учебной работе и информационным технологиям ФМО БГУ Андрей Селиванов.

Максим Мисько отметил, что Белорусский фонд мира присоединился к моделированию ООН только в этом году. "Для нас это очень интересно, потому что по сути дела идет подготовка студентов к миротворческой деятельности, они окунаются в сложные международные проблемы, пробуют их решить. Мероприятие не просто познавательное, а еще и развивающее, потому что дает возможность проявить лидерские качества у студентов в принятии очень важных решений", - сказал он.

Моделирование ООН - это факультативная работа со студентами, где учащиеся детально знакомятся с деятельностью Организации Объединенных Наций в сферах миротворчества, безопасности и устойчивого развития. Каждый студент получает возможность временно исполнять роль делегата от определенной страны - члена ООН и, работая вместе с другими участниками-делегатами, представляющими иные страны, пытается прийти к общему решению различных мировых проблем. Все делегаты разделены по комитетам - органам и учреждениям системы ООН, занимающимся определенной тематикой: мир и безопасность, экология, экономика, культура, права человека и т.д. "Мы рассматриваем два вопроса. Первый - прагматический: студенты могут "повариться" в среде дебатов. Мини-трибуны ООН в данном случае выглядят как мостик в настоящую жизнь, где учащиеся получают практические навыки работы в коллективе, проявляют свои лидерские качества. Второй - идеологический, воспитательный. Сегодня ситуация в мире накаляется. Наши студенты и широкая общественность должны осознавать, что лучше жить в мире, нежели в конфронтации, и заниматься вопросами развития", - подчеркнул Андрей Селиванов.

Осенняя сессия моделирования ООН проходит с 31 октября по 3 ноября. Во время нее обсуждаются темы борьбы с торговлей людьми, ядерного разоружения, вооруженный конфликт в Йемене и реформа Совета Безопасности ООН. Цель проекта - получение студентами практики публичных выступлений, в том числе на иностранном языке, образовательное и профессиональное совершенствование, а также повышение осведомленности студентов о работе Организации Объединенных Наций, о ее структуре, направлениях, видах и формах деятельности.-0-