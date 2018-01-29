Студенты БГУ и МИТСО представят Беларусь на юридическом конкурсе в США

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда юридического факультета Белорусского государственного университета выступит на международном юридическом конкурсе им. Ф.Джессопа в Вашингтоне (США), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Студенты Белгосуниверситета победили в национальном отборочном этапе, который завершился 28 января в Минске. По решению жюри в Вашингтон отправится также команда Международного университета "МИТСО", занявшая второе место.

Всего в национальном отборочном этапе выступило рекордное количество команд. За звание национального чемпиона боролись представители 12 вузов. "Соревнование проходило в форме игрового судебного процесса, в котором студенты выступали в роли юридических советников. Будущие правоведы представляли позиции своих клиентов (государств) в Международном суде ООН. Темами нынешнего года стали: действительность арбитражных решений, режим нераспространения ядерного оружия и военные действия на море. Участникам необходимо было также составить мемориал - письменную позицию истца и ответчика. Обычно это два тридцатистраничных документа. Задания выполняются на английском языке", - рассказали в пресс-службе БГУ.

В апреле пройдет финал международного юридического конкурса им. Ф.Джессопа. В этом году академическим партнером его национального администратора - Ассоциации международного права и арбитража выступил факультет международных отношений БГУ.

Международный юридический конкурс им. Ф.Джессопа проводится с 1959 года. Это самое престижное соревнование в мире по международному публичному праву. Ежегодно в студенческом судебном состязании участвуют около 2 тыс. студентов более чем из 550 университетов мира.-0-