Студенты БГУ представят Европу на мировом финале конкурса по космическому праву

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда факультета международных отношений (ФМО) Белорусского государственного университета в составе третьекурсницы Елены Лавреновой и магистрантки Дарьи Богдан представит Европу на мировом финале международного конкурса по космическому праву им. Манфреда Лахса, который пройдет в Бремене (Германия) 2-4 октября во время Международного конгресса астронавтики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Такого права девушки удостоены за победу в европейском раунде, который завершился 24 мая в Лиссабоне (Португалия). Соперниками белорусок в мировом финале конкурса станут команды из Индии, США и Африки.

Этот конкурс - одно из престижных студенческих соревнований по международному космическому праву в мире и состоит из пяти раундов, которые проводятся практически во всех частях света – Европе, Америке, Африке, Азии и Тихоокеанском регионе. Космическое право регулирует деятельность государств и частных лиц по исследованию и использованию космического пространства, Луны и других небесных тел, которые являются общим достоянием всего человечества.

Команда ФМО БГУ впервые принимает участие в этом конкурсе и сумела превзойти в европейском туре 20 сборных, среди которых Королевский колледж Лондона (Великобритания), Ляйденский университет (Нидерланды), Университет Брюсселя (Бельгия), Университет Генуи (Италия), Университет Ла Сапьенца (Италия), РУДН (Россия) и другие. В финальном поединке студентки БГУ выступали против команды Софийского университета имени святого Климента Охридского (Болгария). Белорусскую команду подготовили старший преподаватель кафедры международного права Екатерина Кузнецова и выпускница ФМО Татьяна Зинякова.

Задание конкурса по космическому праву заключается в подготовке на английском языке письменной и устной позиций по вымышленному делу в рамках процедуры Международного суда ООН. В этот раз конкурсанты разрешали спор, возникший в 2056 году между двумя государствами, которые в условиях перенаселения Земли и полного истощения земных ресурсов предпринимают попытки освоения Марса для решения проблемы.-0-