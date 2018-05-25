Студенты БНТУ победили в Республиканской олимпиаде по менеджменту среди молодежи

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты Белорусского национального технического университета победили в командных соревнованиях на Республиканской олимпиаде по менеджменту среди молодежи, заключительный этап которой состоялся 23-24 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

В числе обладателей дипломов 2-й и 3-й степени были команды из Академии управления при Президенте Беларуси, Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого и Белорусского государственного технологического университета. В индивидуальных соревнованиях победителями стали студенты БНТУ и БГУИР.

Выступая на церемонии награждения победителей олимпиады, начальник управления высшего образования Министерства образования Елена Липа отметила: "Сегодня нашей стране как никогда нужны специалисты, вооруженные крепкими знаниями в области менеджмента, потому что рыночная экономика требует повышения качества и безопасности. При такой высокой конкуренции, изобилии товаров и услуг успешный менеджмент - залог процветания любой организации".

Приветствуя участников конкурса, заместитель председателя Госстандарта Дмитрий Барташевич сказал: "Направление, в котором вы ищете себя, будет востребовано всегда, особенно сегодня, во время открытых знаний, рынков и возможностей. Хочется, чтобы ваши знания приносили пользу нашему государству и экономике".

Директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Ирина Осмола подчеркнула, что олимпиада предоставляет возможность проявить себя, приобрести новый опыт и повысить уровень компетенции. В будущем это поможет нынешним студентам стать востребованными специалистами, затем хорошими руководителями и грамотно управлять организацией.

В нынешнем году в олимпиаде, которая проводилась в пятый раз, участвовали около 100 студентов и магистрантов из 15 вузов страны. Традиционно это интеллектуальное состязание проходит в два этапа. На первом этапе профилирующие кафедры учреждений высшего образования и секретариат Республиканской экспертной комиссии, созданный на базе Госстандарта и БелГИСС, отбирают лучшие рефераты по актуальным вопросам в области менеджмента качества. На втором этапе участники отвечают на тестовые задания и представляют командные выступления.-0-