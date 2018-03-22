Студенты и аспиранты вузов Беларуси и России примут участие в конкурсе молодых экспертов

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты, аспиранты, выпускники вузов, а также молодые ученые из университетов Беларуси и России примут участие в конкурсе молодых экспертов-международников Союзного государства в Белгосуниверситете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Конкурс проводится в номинациях "Основная" и "Дебютная". В первой участвуют оригинальные, ранее не опубликованные статьи. Ко второй допускаются резюме, краткие изложения основных выводов курсовых и выпускных квалификационных работ (бакалавриат и магистратура). Заявленные в номинациях исследования должны быть написаны одним автором и посвящены исследованиям Союзного государства, белорусско-российских отношений и интеграционных процессов на евразийском пространстве с участием России и Беларуси. Работы могут раскрывать заявленную тематику с точки зрения политологии, экономики, социологии, истории, философии.

Лучшие научные труды будут отмечены благодарностью Государственного секретаря Союзного государства, а финалисты конкурса получат приглашение на летнюю школу в Институте Европы Российской академии наук, которая пройдет в июле в Москве. Победители номинации "Основная" смогут участвовать и в экспертных мероприятиях, проводимых в рамках информационного обеспечения строительства Союзного государства, а также их работы опубликуют в ведущих научных изданиях.

Организаторами творческого состязания выступают БГУ, Институт Европы РАН, Российско-белорусский экспертный клуб и информационно-аналитическое издание "Евразия. Эксперт". Целью мероприятия является популяризация исследований Союзного государства, белорусско-российских отношений и интеграционных процессов на евразийском пространстве с участием двух стран.-0-