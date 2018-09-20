Студенты из 11 стран примут участие в юридической олимпиаде в Минске

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты из 11 стран примут участие в XIII Международной юридической олимпиаде "Молодежь за мир", которая пройдет 24-28 сентября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Участниками станут студенты из 16 университетов Великобритании, Казахстана, Беларуси, Украины, Китая, Молдовы, Польши, России, Румынии, Турции, Финляндии. Представители двух последних стран будут участвовать в этом конкурсе впервые.

"Это уникальный проект, который не имеет аналогов в Восточной Европе и СНГ и входит в тройку престижнейших европейских конкурсов по международному праву. Основная цель олимпиады - распространять среди молодежи идеи терпимости и ведения межкультурного диалога, демонстрировать важность мирного сосуществования наций", - отметила проректор по учебной работе, доктор юридических наук, профессор Елена Довгань.

Наряду с конкурсными раундами в эти дни пройдут Дни международного права - лекции на английском языке прочитают судьи конкурса. Пройдет круглый стол Белорусского отделения Ассоциации международного права, в котором примут участие отечественные и зарубежные эксперты в области международного гуманитарного права. Кроме того, участников и судей ожидает обширная экскурсионно-развлекательная программа, в том числе вечер национальных культур, во время которого команды смогут творчески представить свои университеты и страны.

Международная юридическая олимпиада "Молодежь за мир" проводится с 2006 года. В 2015-м она включена Министерством иностранных дел Беларуси в перечень престижных конкурсов в области международного права. За 12 лет своей истории олимпиада собрала представителей 38 стран мира, среди которых студенты лучших юридических вузов Великобритании, Швеции, Франции, Кубы, Индии, Нидерландов и др. Ежегодно в качестве членов жюри выступают ведущие зарубежные эксперты по международному праву.

Организатором мероприятия выступает Международный университет "МИТСО" при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси.-0-