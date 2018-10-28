Студенты из 15 стран приедут в Минск на молодежный форум "М.И.Р."

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты из 15 стран приедут на III Международный молодежный форум "М.И.Р.", который откроется 29 октября в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В мероприятии примут участие более 70 лидеров студенческих организаций из 16 стран: Беларуси, Азербайджана, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Нидерландов, России, Сербии, Словакии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Японии.

В программе форума тематические воркшопы на темы "Участие студентов в создании "предпринимательской экосистемы" университета", "Неформальное образование молодежи как элемент комплексной подготовки управленческих кадров". Будет также обсуждаться волонтерская деятельность и волонтерские студенческие инициативы.

Ключевым событием станет круглый стол по вопросам развития студенческого самоуправления. Будет рассмотрена реализация совместных проектов БГУ и вузов-партнеров.

Организаторами форума выступили БГУ, Студенческая ассамблея БГУ, информационный пункт Совета Европы в Минске.

Студенческая ассамблея БГУ - высший представительный орган студенческого самоуправления университета. Ассамблея представляет интересы студентов вуза перед его органами управления, преподавательским корпусом, общественными и государственными организациями. Ассамблея также призвана укреплять межвузовские связи.-0-