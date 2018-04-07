Студенты из трех стран примут участие в турнире естественно-научных дисциплин в Минске

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты из трех стран примут участие в IV Международном студенческом турнире естественно-научных дисциплин ("СТЕНД"), очный тур которого пройдет в Минске с 9 по 15 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

"СТЕНД" - это командное соревнование по химии, физике, биологии среди студентов и магистрантов учреждений высшего образования Беларуси и других стран СНГ. В очный этап турнира прошли 12 команд из Беларуси, России и Украины, в отборочном этапе приняли участие более 100 студентов. В составе жюри научные сотрудники Национальной академии наук, преподаватели ведущих вузов, представители компаний-партнеров. Церемония открытия студенческого турнира состоится 10 апреля в НАН Беларуси.

Формат соревнований предполагает решение задач в командах с подготовкой мультимедийных презентаций. Поставленные перед участниками задачи носят прикладной характер, а их решение предполагает творческий подход со стороны студентов. Турнир помогает наладить сотрудничество между участниками, научными экспертами и представителями промышленных компаний. Основная цель турнира заключается в том, чтобы научить студентов применять свои знания на практике для решения актуальных научно-технических и производственных задач.

"Турнир является прекрасной возможностью для студентов познакомиться с навыками научных исследований, предложить свои идеи и разработки научному сообществу, а также найти потенциальных работодателей среди крупных компаний в своей отрасли. В свою очередь компании-партнеры имеют возможность определить лучших из них, чтобы в дальнейшем продолжить целенаправленное сотрудничество", - рассказали в пресс-службе.

За три года существования турнира задачи для участников предлагали такие компании, как Google, EPAM Systems, Regula, ScienceSoft, MEL Science, NASA, "Аквафор".-0-