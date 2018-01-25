Студенты поборются за право представить Беларусь на юридическом конкурсе в Вашингтоне

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты в ходе национального отборочного раунда поборются за право представить Беларусь на международном юридическом конкурсе имени Ф.Джессопа, который пройдет в апреле в американском Вашингтоне, сообщили БЕЛТА в Ассоциации международного права и арбитража (BILA.by).

Национальные этапы пройдут в Минске 26-27 января, финал - 28 января.

Соревнование проходит в форме игрового судебного процесса. Студенты выступают в роли юридических советников, представляя позиции своих клиентов (государств) в Международном суде ООН. Конкурс состоит из двух фаз - устной и письменной. В ходе второй фазы необходимо представить так называемый мемориал - письменную позицию истца и ответчика, обычно это два 30-страничных документа. Конкурс проходит только на английском языке. Темы этого года - действительность межгосударственных судебных решений, нарушение обязательств по ядерному разоружению, захват морских судов и война на море.

В Беларуси конкурс становится все более популярным. До 2016 года в национальных раундах ежегодно участвовали 2-3 команды. В 2017-м в нем приняло участие 6 коллективов, а в этом году за право представить Беларусь в Вашингтоне поборются 12 команд.

Внимание к конкурсу в стране значительно возросло с тех пор, как белорусы стали добиваться в нем успехов. В 2014 году команда Международного университета "МИТСО" заняла пятое призовое место в общемировом зачете письменных работ, обогнав Оксфордский, Стэнфордский, университет Сиднея и более 600 других вузов. В 2015 году белорусские ребята повторили успех. А в 2016-м за письменные работы команда факультета международных отношений БГУ заняла второе место, уступив только университету Иерусалима.

Администратором национального раунда с 2016 года стала Ассоциация международного права и арбитража. В итоге удалось не только реанимировать проведение конкурса, расширить число участников раундов, добиться участия в финале двух команд от республики вместо одной, но и на высочайшем уровне презентовать Беларусь в Вашингтоне. Работа Ассоциации международного права и арбитража была отмечена престижной наградой S.Schneebaum Award - за выдающуюся организацию конкурса.

Ежегодно в крупнейшем юридическом состязании студентов соревнуются около 600 команд из более чем 100 стран. Конкурс проводится с 1960 года Ассоциацией студентов-юристов, финальные раунды проходят в столице США Вашингтоне. Проведение конкурса поддержали ведущие юридические фирмы и эксперты.-0-