Студенты совместного института БГУ и Даляньского политехнического университета будут изучать ядерную физику

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты совместного института Белорусского государственного университета и Даляньского политехнического университета (Китай) будут изучать ядерную физику, математику и механику. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления международного сотрудничества Министерства образования Беларуси Ирина Шитковская, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Шитковская рассказала, что уже завершены необходимые процедуры по созданию совместного института. "На его базе планируется осуществлять подготовку специалистов по направлениям "ядерная физика и технологии", "математика и информационные технологии", "механика и математическое моделирование". Выпускники в итоге получат дипломы обоих университетов", - уточнила представитель Минобразования.

Создание образовательных структур белорусских учреждений образования за рубежом является одним из основных аспектов развития экспорта образовательных услуг. "Работа на этом рынке требует совершенно новых подходов и стандартов, гибких методик, практикоориентированных подходов, использования других, совершенно новых инструментов", - отметила Ирина Шитковская.

В 2017 году был открыт совместный факультет Белорусского государственного технического университета и Таджикского национального университета. Продолжил свою работу Ереванский филиал Международного государственного экологического университета имени А.Д. Сахарова БГУ, совместный инженерно-технический факультет БНТУ и Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими в Душанбе, филиал факультета доуниверситетского образования БГУ на базе Университета Бинь Зыонг (Вьетнам), совместный факультет информационных технологий Белгосуниверситета и Таджикского национального университета в Душанбе, филиал БГУИР на базе Института компьютерных систем в Бостоне и Чикаго (США).

В Беларуси образовательные программы высшего образования на английском языке реализуют 29 вузов по 73 специальностям. Иностранные студенты могут получить дистанционное образование. Наиболее успешно эта форма обучения функционирует в БГУИР и БНТУ.-0-