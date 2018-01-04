Субсидия на реализацию договоров государственного соцзаказа в 2018 году составит Br580 тыс.

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный социальный заказ в 2018 году получит свое развитие, на реализацию договоров предусмотрена субсидия в размере Br580 тыс. Об этом сообщила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на пресс-конференции, приуроченной ко Дню работников социальной защиты (5 января), передает корреспондент БЕЛТА.

В ответ на вызовы старения общества в Беларуси проводится политика по продлению активной жизнедеятельности пожилых людей: пенсионная реформа, совершенствование медицинской, специальной социальной помощи в отношении престарелых, одиноких людей, адаптация среды проживания к их потребностям. Многое делается и для сохранения до глубокой старости удовлетворительного жизненного потенциала пожилых людей. "В последние годы получили развитие принципиально новые виды социальных услуг: соцпередышки, сопровождаемого проживания, социального патроната, замещающей семьи, - сказала Ирина Костевич. - Интересен опыт по привлечению негосударственных некоммерческих организаций к решению социальных задач в рамках государственного соцзаказа. В 2017 году действовали 52 таких договора на оказание социальных услуг, получателями которых стали более 1 тыс. человек. Для реализации договоров государство выделяет субсидии. В 2017-м цифра составила Br450 тыс. На 2018 год предусмотрено уже Br580 тыс. Т.е. с учетом старения населения это направление - государственный соцзаказ - должно получить активное развитие".

Также Ирина Костевич особенно отметила роль 146 территориальных центров социального обслуживания населения (ТЦСОН), которые оказывают в том числе соцпомощь на дому. Ею пользуются более 89 тыс. нетрудоспособных граждан. Из них почти 45% - лица в возрасте 80 лет и старше. В центрах работают отделения дневного пребывания для пожилых людей (143 отделения), круглосуточного пребывания (64). Причем отделения круглосуточного пребывания с небольшим количеством одиноких подопечных (10-15) Ирина Костевич считает наиболее перспективным вариантом для сельской местности, деревень с малой численностью населения. В таких отделениях пожилые люди могут вместе проводить, например, зимний период - решать бытовые вопросы и получать уход.

"Хорошо, когда близкие родственники могут заботиться о пожилых людях. О тех, у кого нет близких людей и кто нуждается в уходе, берет на себя заботу государство. В Беларуси работают 70 государственных домов-интернатов для престарелых и инвалидов, в них проживает почти 17 тыс. человек. Им оказывается комплексная помощь по всем направлениям", - добавила министр.

В республике на начало 2017 года проживало более 2,4 млн человек старше трудоспособного возраста, это 25,3% в общей численности населения страны, что на 0,5% больше, чем на начало 2016 года. С 2010-го этот показатель увеличился на 2,5 %. Процесс старения населения в перспективе будет ускоряться. По демографическим прогнозам, предположительная численность населения старше трудоспособного возраста к 2035 году составит 27,7%.-0-