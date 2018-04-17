17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд ЕС признал вырубку Польшей леса в Беловежской пуще незаконной, сообщают информагентства.
На польской территории Беловежской пущи проводилась санитарная вырубка по причине безуспешной борьбы с жуком-короедом, уничтожающим деревья. Вырубались только угрожающие общественной безопасности, а также мертвые и ослабленные деревья.
В феврале Польша объявляла о том, что больше не ведет вырубку Беловежской пущи.
В 2017 году суд ЕС в предварительном порядке запретил Польше вырубку после иска Еврокомиссии. По решению суда, такие мероприятия ведут к исчезновению части объекта.
Беловежская пуща находится на территории Польши и Беларуси. На этих территориях созданы национальные парки, Беловежская пуща является объектом Списка всемирного наследия ЮНЕСКО.-0-
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