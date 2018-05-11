Судан заинтересован в белорусском опыте развития системы особо охраняемых природных территорий

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судан заинтересован в белорусском опыте регулирования и развития системы особо охраняемых природных территорий, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Мелешкова.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми во время рабочей поездки министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка в Судан, в Минск прибыла делегация экспертов-геологов из Министерства минеральных ресурсов Судана. Основная цель визита суданских экспертов в Беларусь - обучение геологическому картированию у белорусских специалистов из ГП "Научно-производственный центр по геологии" Минприроды, НАН Беларуси, Белорусского государственного университета. Помимо теоретической части обучения, предусмотрена полноценная практическая часть, в том числе посещение предприятий геологоразведочной отрасли, полевые наблюдения и др.

Также представители Министерства минеральных ресурсов Судана высказали желание ознакомиться с опытом регулирования и развития системы особо охраняемых природных территорий, национальной экологической сети в Беларуси.

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут встретился с временным поверенным в делах Судана в Беларуси Файсалом Абдельазимом Салимом. Они обсудили перспективы реализации совместных проектов в области горнорудной промышленности, охраны окружающей среды и природных ресурсов, обучения суданских специалистов в Беларуси и других сферах.-0-

Фото с сайта Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды