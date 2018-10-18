Судебно-экспертные ведомства Беларуси и Республики Корея намерены сотрудничать

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебно-экспертные ведомства Беларуси и Республики Корея намерены установить сотрудничество, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Беларуси Анна Жданова.

Делегация ГКСЭ во главе с председателем Андреем Шведом находится с официальным визитом в Республике Корея для установления партнерских отношений между экспертными ведомствами двух стран. Прошла встреча с руководителем Национальной судебно-экспертной службы Министерства внутренних дел и безопасности Республики Корея Янг-Шик Чои. Эта служба - авторитетная организация в мировом экспертном сообществе, у которой множество патентов на изобретения в сфере судебной экспертизы. Белорусская делегация посетила ее лаборатории и ознакомилась с основными направлениями деятельности ведомства.

Особый интерес вызвали технические новинки, внедренные в деятельность корейских судебных экспертов. Делегации ГКСЭ, в частности, было представлено мобильное оборудование, позволяющее распознавать фальшивые денежные купюры, а также программное обеспечение для работы с видеозаписями. Благодаря этому ПО улучшается качество записей и становится возможным устанавливать ранее нечитаемые на изображениях детали, например, номера машин.

Иностранные коллеги выразили желание детально ознакомиться с уникальной белорусской моделью организации судебно-экспертной деятельности, практикой ведения криминалистических учетов. Особый интерес вызвал белорусский опыт противодействия незаконному обороту наркотиков, когда новые неподконтрольные вещества запрещаются еще до их появления в Беларуси.

Белорусская делегация также посетила Центр контроля комплексной безопасности в Сеуле. Прошли рабочие встречи с вице-мэром города и заместителем министра внутренних дел и безопасности Республики Корея. Среди прочего обсуждалось участие белорусских экспертов в международных программах по обучению в этой стране.

Во время ответного визита представителей Национальной судебно-экспертной службы в ГКСЭ в 2019 году планируется подписать соглашение в сфере судебно-экспертной деятельности. Корейская сторона намерена ознакомиться с белорусским опытом ведения ДНК и дактоучетов, практикой проведения гистологических и одорологических экспертиз.-0-