Судебные эксперты из 20 стран примут участие в международной конференции в Минске

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты из 20 стран примут участие в международной конференции "Евразийское партнерство судебных экспертов: вызовы, проблемы, пути решения и перспективы развития", которая пройдет в Минске 19-20 апреля. Об этом сообщил сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед.

"Такой форум впервые будет проводиться в Беларуси. Это показатель неподдельного, живого интереса к результатам нашей работы, - отметил Андрей Швед. - Тот факт, что такой широкий спектр иностранных экспертных учреждений и государственных органов управления проявляет к нам интерес, говорит о том, что международное экспертное сообщество признает эффективность и правильность пути, по которому мы идем".

В числе основных тем конференции - белорусский опыт реформирования сферы судебной экспертизы. "В ходе визитов в нашу страну все зарубежные представители отмечали высокий уровень подготовки экспертов Государственного комитета и качество проведения экспертиз. Поэтому их интересуют методы, формы организации судебной экспертизы, которые позволили Беларуси добиться таких высоких результатов".

В целом в рамках международного межведомственного взаимодействия Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси посетили 57 иностранных делегаций - из Бельгии, Израиля, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Монголии, ОАЭ, России, Сербии, США, Швейцарии, Ирландии, Великобритании и других стран. В свою очередь сотрудники комитета посетили 28 стран.

Государственным комитетом судебных экспертиз заключено 12 соглашений о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности с организациями иностранных государств. Готовится к подписанию еще более 20 международных соглашений, в том числе с Великобританией, Германией, Ираном, Италией, Китаем, Польшей, Узбекистаном, Хорватией.

В нынешнем году Государственному комитету судебных экспертиз Беларуси исполняется 5 лет. Указ о его создании был подписан 22 апреля 2013 года.-0-

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