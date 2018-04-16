Судмедэкспертов и пожаротехников оснастят спецчемоданами для работы на месте происшествия

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебно-медицинских экспертов, экспертов-биологов, автотехников, пожаротехников, баллистов оснастят специализированными чемоданами для работы на месте происшествия, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Анна Жданова.

Сейчас ведется работа по изготовлению таких чемоданов. В частности, экспериментальный образец чемодана судебно-медицинского эксперта успешно прошел апробацию в управлениях Государственного комитета судебных экспертиз по Минску и Минской области. Такими наборами будут обеспечены все территориальные органы комитета. Изготовлены и образцы чемоданов для эксперта-пожаротехника. Они оснащены цифровым фотоаппаратом, лазерным измерителем расстояний, детектором скрытых проводок, инфракрасным термометром (пиромером), светодиодными фонарями и др. Ведется работа над комплектованием и апробацией других видов специальных чемоданов.

Кроме того, прорабатывается вопрос о создании на базе территориальных органов учебных полигонов для обучения, контроля знаний и навыков работы специалистов Государственного комитета судебных экспертиз на местах происшествий.

Сотрудники научно-практического центра Госкомитета судэкспертиз при участии специалистов управления ГКСЭ по Минску и РУП "Белсудэкспертобеспечение" подготовили методические указания по применению упаковочных средств, которые позволяют обеспечить сохранность объектов, изымаемых для направления на экспертизу (исследование). Качественные упаковочные средства, их правильное применение дает возможность не утратить важную информацию, содержащуюся в следах, и успешно использовать ее в доказывании. В методических указаниях описаны различные типы упаковочных средств, выпускаемых РУП "Белсудэкспертобеспечение", приведены их преимущества. Есть наглядные инструкции по упаковыванию изымаемых объектов, а также по опломбированию упаковок с такими объектами.

Техническая оснащенность экспертного ведомства позволяет на местах происшествий проводить полный комплекс мероприятий по обнаружению, фиксации, изъятию и упаковке всех видов следов, которые на сегодня можно проверить еще в тот момент, когда осмотр места происшествия не окончен.-0-