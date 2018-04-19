Суды заинтересованы в активном развитии в Беларуси института медиации - Кобец

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суды заинтересованы в активном развитии в Беларуси института медиации. Об этом заявил заместитель председателя Верховного суда Беларуси, председатель судебной коллегии по экономическим делам Юрий Кобец на международном круглом столе, посвященном этой теме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ВС.

Развитие практики медиации способствует повышению качества отправления правосудия и способствует снижению судебной нагрузки, добавил Юрий Кобец.

Говоря о том, каким образом развивать и продвигать идеи медиации в дальнейшем, зампредседателя Верховного суда обратил внимание на некоторые аргументы при выборе в пользу медиации, в частности на процент исполнимости медиативных соглашений. По его словам, такой альтернативный способ разрешения конфликтов, как медиация, более выгоден для сторон и экономики в целом, чем примирительная процедура.

Повторно в суд в связи с недостижением медиативного соглашения по результатам медиации обращается незначительное количество субъектов хозяйствования - около 5%.

Юрий Кобец подчеркнул, что важным шагом на пути развития медиации является совершенствование законодательных механизмов, позволяющих расширить ее применение. Было высказано мнение о необходимости унификации подходов к последствиям заключения соглашения о применении медиации, изложенных в Гражданском процессуальном кодексе и Хозяйственном процессуальном кодексе.

Участники круглого стола также обсудили перспективы нормативной регламентации института медиации в национальном законодательстве, особенности преподавания медиации для юристов, ознакомились с проектами по внедрению медиации в различные сферы общественных отношений.

Круглый стол, посвященный развитию практики медиации в Беларуси и России, прошел сегодня на юридическом факультете Белорусского государственного университета.-0-