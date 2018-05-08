8 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало уверен в необходимости введения в белорусское законодательство понятия "уголовный проступок". Об этом он рассказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Председатель Верховного суда уточнил, что данная тема не обсуждалась на состоявшейся встрече с главой государства. "Но недавно на заседании Правового совета при Президенте было решено все-таки концептуально продолжать работу над этой темой, потому что она достаточно актуальна, серьезна, имеет свои перспективы и останавливать ее нельзя", - заявил Валентин Сукало.

"Концептуально это очень сложно, потому что надо внедряться в целый ряд кодексов - не только уголовный, но и Кодекс об административных правонарушениях, уголовно-процессуальный. Но эту работу надо продолжать. Это мировая тенденция, и страны на постсоветском пространстве идут в данном направлении. Поэтому концептуальная работа будет продолжаться. А после того как специально созданная рабочая группа внесет свои предложения, мы уже окончательно будем определяться. Но Верховный суд настроен на то, что такой институт должен быть в нашем законодательстве", - добавил он.

Председатель Верховного суда уточнил, что речь идет только о преступлениях, не представляющих повышенной общественной опасности. Таких преступлений в Уголовном кодексе Беларуси около трети. "Но за которые нет санкции лишения свободы, - это примерно 180 преступлений. Речь идет только в отношении этих преступлений. Наверное, целый ряд правонарушений из КоАП тоже может быть переведен в уголовный проступок. Но там сложнее. Потому что это уже усиление ответственности. Административное правонарушение более мягко, чем уголовный проступок", - рассказал Валентин Сукало.-0-