Сукало: введение понятия уголовного проступка - своеобразная гуманизация ответственности

16 марта, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Введение в законодательство понятия уголовного проступка является своеобразной гуманизацией ответственности, сообщил журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

С соответствующей инициативой выступил Верховный суд. "Это своеобразная гуманизация ответственности, своеобразное милосердие", - сказал Валентин Сукало. Уголовный проступок предполагал бы назначение наказания человеку, но без судимости и ее последствий.

Понятие уголовного проступка могло бы включать часть мелких, незначительных преступлений, которые сегодня есть в Уголовном кодексе, а также ряд административных правонарушений, содержащихся в Кодексе об административных правонарушениях. "Во всяком случае мы так планируем. Не знаю, будет ли это претворено в жизнь, но Верховный суд с такой инициативой вышел. И мне кажется, в этом направлении нас поддержат", - сказал председатель Верховного суда. В то же время он добавил, что это не простой вопрос, требующий обсуждения. Необходимо менять Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, менять некоторые судебные процедуры.

Уголовный проступок как форма ответственности действует в некоторых странах постсоветского пространства и дальнего зарубежья. В частности, в Казахстане это понятие было введено пять лет назад.-0-