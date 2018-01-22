Сумма оказанной адресной соцпомощи в 2017 году увеличилась на 21,4%

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2017 году получателями государственной адресной социальной помощи стали 310,2 тыс. человек, ее сумма составила Br87,9 млн и по сравнению с 2016 годом увеличилась на 21,4%, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Ежемесячное соцпособие в 2017 году назначено 91,3 тыс. человек на сумму Br22,2 млн (на 43,7% больше, чем в 2016-м); единовременное - 45,6 тыс. человек на Br4,8 млн (на 25,6% больше). Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников получили 131,3 тыс. человек на сумму Br33,9 млн (плюс 22,8%); продуктами питания обеспечено 28 тыс. детей первых двух лет жизни на Br22,1 млн (на 23,4% больше).

С 1 июля 2017 года социальное пособие на оплату технических средств соцреабилитации исключено из системы государственной адресной социальной помощи. До вступления в силу соответствующего указа данный вид помощи получили 14 тыс. человек на сумму Br4,9 млн.

Средний размер помощи в виде ежемесячного социального пособия составил Br40,42 в месяц на одного человека (на 18,2% больше, чем в 2016 году), единовременного - Br105,95 (на 20,9% больше), социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников - Br257,94. Средняя стоимость набора продуктов питания для детей до двух лет жизни составила Br131,35.

Основными получателями ежемесячного и единовременного социальных пособий являются многодетные и неполные семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей (67,4% от общей численности получателей этих пособий). Численность одиноких пенсионеров и инвалидов составила 6,4 тыс. человек (4,7%).-0-