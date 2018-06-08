Суриков: память о победе в ВОВ надо не делить, а объединять

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны должны не делить между собой память о победе в Великой Отечественной войне, а объединять ее. Об этом заявил сегодня журналистам посол России в Беларуси Александр Суриков, передает корреспондент БЕЛТА.
"Надо не делить, а объединять эту память, нашу. Весь вопрос в этом. И не надо считать, что одни мы победили: или россияне, или белорусы, или украинцы, или кто-то еще. Не победили, если бы не было единства. В окопах сидели все вместе", - обратил внимание Александр Суриков.
Дипломат убежден, что страны должны сообща праздновать победу в Великой Отечественной войне и оберегать память о ней. В пример он привел традиционное проведение парада в России на 9 Мая. По словам Александра Сурикова, рядом с российскими военными в строю могут идти военнослужащие других государств, принимавшие участие в войне. "Я бы считал это не лишним", - сказал посол.
Александр Суриков добавил, что, когда в Беларуси проводят парад ко Дню Независимости, в нем принимают участие и российские военнослужащие. Такой опыт он считает положительным.-0-
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