Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат планирует к сентябрю выйти на 75% загрузки

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат планирует к сентябрю выйти на 75-процентную загрузку. Об этом сообщил председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий Алейников в специальном репортаже проекта "На контроле Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Я думаю, что к сентябрю комбинат должен, просто обязан выйти на 75% загрузки своей мощности", - сказал Дмитрий Алейников. Он добавил, что говорить о выходе на предельные возможности можно к концу года - началу следующего.

Уникальное для страны производство организуется по белорусско-китайскому инвестиционному проекту. Оборудование поставила группа компаний Andritz (Австрия), являющаяся мировым лидером рынка оборудования и услуг для целлюлозно-бумажной промышленности.

Как сообщалось ранее, завод сможет выпускать на одном технологическом потоке лиственную беленую сульфатную, хвойную беленую сульфатную и растворимую вискозную целлюлозу, которая используется в химической промышленности для производства ткани.-0-