Свидание с удачей: уже завтра "Евроопт" вновь разыграет квартиру в столице, пять автомобилей и более 20 000 призов!

От мечты о квартире в Минске или автомобиле прямо из салона до ее воплощения – одна покупка! И покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" знают это, как дважды два. Всякий раз, отправляясь за покупками в свои любимые магазины, они обязательно кладут в корзинку "товар удачи": любой вторник может оказаться судьбоносным!

На завтра, 31 июля, у участников 79-го тура игры "Удача в придачу!" назначено новое свидание с фортуной. Приглашаются все, кто в период с 23 по 29 июля получил хотя бы один игровой код за свои покупки. Место и время встречи – минский ТРЦ "Е-Сити", что на Денисовской, 8, в 18.20. Впрочем, на встречу с фортуной можно прийти и удаленно, наблюдая за розыгрышем в прямом эфире телеканала ОНТ, сайте evroopt.by и в официальных группах "Евроопт" в социальных сетях.

Свидание с фортуной назначено на завтра! А вы успели запастись игровыми кодами?

Самый главный приз дожидается самого удачливого участника 79-го тура игры "Удача в придачу!" на северо-западе Минска: просторная и светлая квартира в новостройке по адресу ул. Ильянская, 10 стоимостью около 125 тыс. рублей, или $63 тыс. в эквиваленте. Местоположение квартиры не может не подкупить: жилой комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением, рядом – "Минск-Арена", где можно заниматься спортом или посещать яркие культурные мероприятия, красивый лесопарк и водохранилище "Дрозды". Шикарно? Не то слово!

Дом на Ильянской, 10, который стал родным для уже множества счастливчиков, ждет еще одних новоселов! Уже завтра страна узнает его имя!

Кстати, определять судьбу главного приза будет заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов! Напомним, II Европейские игры состоятся в Минске, и это будет действительно масштабное и зрелищное событие для нашей страны!

А на площадке около ТРЦ "Е-Сити" своих будущих хозяев уже ожидает пятерка шикарных внедорожников "Хёндэ Крета" – новеньких, прямо из салона, с "нулевым" пробегом: два небесно-синих, столько же – огненно-рыжих и один алый. Стоит такое авто немало: почти 34 тыс. рублей, или $17 тыс. в эквиваленте. Но покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" или "Гипермолл" могут сесть за руль одного из этих автомобилей, просто совершив самые привычные покупки для себя и своей семьи.

Кто те счастливчики, которые сядут за руль новых внедорожников "Хёндэ Крета"? Завтра интрига разрешится!

Кроме того, еще более 20 000 участников 79-го тура игры "Удача в придачу!" с "Евроопт" станут обладателями денежных призов.

Буквально через пару часов после розыгрыша имена счастливчиков будут опубликованы на сайте evroopt.by, а проверить, являетесь ли вы приглашенным на свидание с фортуной, можно там же: до начала розыгрыша на сайте игры появляется список всех участников 79-го тура игры и их игровых кодов. Ищите себя, своих родственников, знакомых или соседей!

Запоминайте и не пропустите: завтра, 31 июля, 18:20, ТРЦ "Е-Сити" на Денисовской, 8, прямой эфир телеканала ОНТ или прямая трансляция на сайте evroopt.by и в социальных сетях. Призы: квартира в Минске, 5 внедорожников, более 20 000 денежных призов. Условия: "товар удачи" в покупке от 10 рублей с картой "Е-Плюс" в магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "Гипермолл" и, конечно, вера в удачу и победу.

Игра продолжается! Уже сегодня стартовал юбилейный, 80-й тур игры, в котором будут разыграны квартира в Минске, пять автомобилей "Ниссан Джук" и более 20 000 денежных призов! Идите навстречу своей удаче и запасайтесь игровыми кодами!