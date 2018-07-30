Свидание с удачей: уже завтра "Евроопт" вновь разыграет квартиру в столице, пять автомобилей и более 20 000 призов!

От мечты о квартире в Минске или автомобиле прямо из салона до ее воплощения – одна покупка! И покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" знают это, как дважды два. Всякий раз, отправляясь за покупками в свои любимые магазины, они обязательно кладут в корзинку "товар удачи": любой вторник может оказаться судьбоносным!
На завтра, 31 июля, у участников 79-го тура игры
Самый главный приз дожидается самого удачливого участника 79-го тура игры
Кстати, определять судьбу главного приза будет заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов! Напомним, II Европейские игры состоятся в Минске, и это будет действительно масштабное и зрелищное событие для нашей страны!
А на площадке около ТРЦ "Е-Сити" своих будущих хозяев уже ожидает пятерка шикарных внедорожников "Хёндэ Крета" – новеньких, прямо из салона, с "нулевым" пробегом: два небесно-синих, столько же – огненно-рыжих и один алый. Стоит такое авто немало: почти 34 тыс. рублей, или $17 тыс. в эквиваленте. Но покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" или "Гипермолл" могут сесть за руль одного из этих автомобилей, просто совершив самые привычные покупки для себя и своей семьи.
Кроме того, еще более 20 000 участников 79-го тура игры
Буквально через пару часов после розыгрыша имена счастливчиков будут опубликованы на сайте evroopt.by, а проверить, являетесь ли вы приглашенным на свидание с фортуной, можно там же: до начала розыгрыша на сайте игры появляется список всех участников 79-го тура игры и их игровых кодов. Ищите себя, своих родственников, знакомых или соседей!
Запоминайте и не пропустите: завтра, 31 июля, 18:20, ТРЦ "Е-Сити" на Денисовской, 8, прямой эфир телеканала ОНТ или прямая трансляция на сайте
Игра продолжается! Уже сегодня стартовал юбилейный, 80-й тур игры, в котором будут разыграны квартира в Минске, пять автомобилей "Ниссан Джук" и более 20 000 денежных призов! Идите навстречу своей удаче и запасайтесь игровыми кодами!
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