Свидерский пояснил причины смены директора завода "БЕЛДЖИ"

20 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский пояснил причины смены директора СЗАО "БЕЛДЖИ" Дмитрия Батракова. Об этом он рассказал сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

В конце февраля на совместном совещании с партнером - компанией Geely была рассмотрена текущая стадия реализации проекта по мелкоузловой сборке легковых автомобилей в Беларуси и задачи, стоящие перед СЗАО "БЕЛДЖИ" на ближайший период. "Поскольку задачи многоплановые, они касаются и разных отраслей, и разных субъектов хозяйствования, была просьба китайской стороны временно для усиления работы по вопросам локализации, расширения номенклатуры, создания фундамента продаж, чтобы я, как первый заместитель министра промышленности, возглавил завод. Проект по производству легковых автомобилей для нас является национальным, мы должны активизировать работу", - сказал Геннадий Свидерский.

Свидерский: руководство завода "БЕЛДЖИ" нацелено на создание условий для будущего развития "Главной задачей для нас стало производство конкурентоспособных на мировом уровне автомобилей. И если такие машины у нас будут, мы обязательно получим свою долю рынка", - отметил Геннадий Свидерский.

Он напомнил, что завод "БЕЛДЖИ" открылся в ноябре прошлого года, в настоящее время с конвейера сходит одна модель - Geely ATLAS NL3. "Сейчас мы планируем освоение еще двух моделей. Испытания по модели NL4 заканчиваются в этом месяце, в апреле планируем провести заводские испытания седана FE3. Таким образом, у нас будет линейка из трех автомобилей, что, в общем-то, и предусматривалось. Расширение номенклатуры является приоритетной задачей второго квартала", - констатировал первый замминистра.

Также стоит задача завершить оформление структуры продаж и сервиса автомобилей. "Сегодня мы презентуем вопросы, связанные с финансовой поддержкой продвижения продукции совместно с БПС-Сбербанком. Думаю, и другие банки подключатся", - рассказал он.

Еще один аспект - локализация. "Сейчас мы над этим вопросом работаем. В этом процессе участвуют многие организации Министерства промышленности", - рассказал Геннадий Свидерский. В настоящее время уровень локализации составляет около 30%. До конца года планируется выйти не менее чем на 50%.-0-