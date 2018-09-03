3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Священнослужители из Польши и Украины поучаствуют в торжествах к 120-летию храма Александра Невского в Минске. Такая информация размещена на сайте Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

Центральным событием торжеств станет престольный праздник храма - это 12 сентября, день памяти благоверного князя Александра Невского. "В храм будет принесена икона святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, с частицей его мощей. Праздничную божественную литургию возглавит митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, в сослужении архиепископа Белостокского и Гданьского Иакова (Польская православная церковь), епископа Слуцкого и Солигорского Антония и епископа Барышевского Виктора, викария Киевской митрополии Украинской православной церкви", - рассказали в белорусском экзархате. Планируется также, что митрополит Павел посетит приходской дом с крестильным храмом святого равноапостольного князя Владимира.

В праздничной программе концерт в честь юбилея Александро-Невского храма, он состоится 14 сентября в большом зале Белорусской государственной филармонии. Здесь же откроется тематическая фотовыставка. Кроме того, специально к знаменательной дате на основе документальных материалов издана книга "120 лет. Церковь святого Александра Невского на Военном кладбище в Минске".

Александро-Невский храм на Военном кладбище был возведен в память о подвиге воинов, сражавшихся за освобождение Болгарии от османского ига во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Это единственный храм Минска, практически полностью сохранивший свой первоначальный облик. Военное кладбище, на котором расположена церковь, в первой половине ХХ века стало национальным некрополем. Здесь погребены народные поэты Янка Купала и Якуб Колас, многие деятели белорусской науки и культуры, а также более 500 солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, погибших при освобождении Минска от нацистских оккупантов 3 июля 1944 года. В 2018 году со дня освящения храма Александра Невского исполняется 120 лет.-0-