Свыше 1 тыс. большегрузов ожидают выезда из Беларуси

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 1 тыс. грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.
По состоянию на 10.00 18 февраля, на белорусско-литовской границе находится более 700 грузовых автомобилей. В пункте пропуска "Каменный Лог" стоят более 300 машин, в "Привалке" - более 170 машин, в "Беняконях" - свыше 130, в пункте "Котловка" - более 100.
На границе с Латвией ожидают выезда более 180 фур. В пунктах пропуска "Урбаны" и "Григоровщина" очередь составляет более 90 автомобилей.
На границе с Польшей в пункте пропуска "Брузги" ожидают выезда более 80 грузовиков, в "Козловичах" - более 40 фур.
На границе с Украиной очередей нет.-0-
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