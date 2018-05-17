Свыше 300 участников соберет конкурс профмастерства WorldSkills Belarus

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 300 участников соберет в Минске 22-23 мая финальный этап III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018, сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель министра образования Вадим Богуш.

Конкурс состоится по стандартам международного движения WorldSkills International и объединит соревнования по 37 профессиям в таких областях, как технологии строительства, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, творческие профессии и мода.

Свое мастерство покажут учащиеся, студенты, молодые рабочие в возрасте 22-24 лет из всех регионов страны, а также гости из России и Казахстана. В 2019 году победители представят страну на мировом чемпионате WorldSkills в Казани.

"WorldSkills - мировое движение, к которому присоединилось уже 79 стран мира, и с 2014 года Беларусь в их числе. Из года в год сложность заданий возрастает", - отметил Вадим Богуш.

Конкурс пройдет на площадках Футбольного манежа и спортивно-развлекательного комплекса Falcon Club, торжественные церемонии открытия и закрытия состоятся 21 и 24 мая в спортивном комплексе "Велодром". К мероприятию приурочена международная научно-практическая конференция, где эксперты обсудят последние тенденции в профессионально-техническом образовании, представят мировой опыт, а также конкурс по основам профессиональной подготовки среди школьников JuniorSkills. Будет организована онлайн-трансляция соревнований на большой экран, размещенный у Футбольного манежа.

Новшеством нынешнего года станет презентационная площадка для людей с ограниченными возможностями по двум компетенциям "Веб-дизайн" и "Технология моды". "Тем самым мы хотим показать, что профессиональный рост доступен широкому кругу людей, которые нацелены на результат. Также мы видим, что инициативу стали больше проявлять учебные заведения, они предлагают свои идеи по конкурсным заданиям. Еще одна особенность нынешнего конкурса - в нем непосредственно принимают участие (оказывают помощь или предоставляют оборудование) более 100 предприятий", - сказал Вадим Богуш.

В состав жюри войдут аккредитованные эксперты WorldSkills International, владеющие знанием стандартов и регламентов WSI, процедуры проведения соревнований, определения критериев оценки. Общую координацию будет осуществлять оргкомитет, который возглавляют министры образования и промышленности.

Благодаря широкому международному сотрудничеству движение WorldSkills демонстрирует преимущества и важность профессиональной подготовки и обучения для молодежи и экономики, помогает молодым специалистам повышать свое профессиональное мастерство. Соорганизаторами и партнерами чемпионата являются министерства образования и промышленности Беларуси, а также отечественные и зарубежные производители и поставщики оборудования, материалов, инструмента.-0-

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