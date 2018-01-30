Свыше 680 тыс. детей прошли оздоровление в 2017 году

30 января, Дятлово /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2017 году прошли оздоровление свыше 680 тыс. детей. Об этом сегодня во время республиканского совещания сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Около 80% выделяемых на оздоровление средств направляется на реализацию льгот по санаторно-курортному оздоровлению детей. "В 2017 году за счет средств бюджета и фонда государственного социального страхования были обеспечены лечением и оздоровлением свыше 680 тыс. детей, что на 18 тыс. больше, чем годом ранее", - отметил Геннадий Болбатовский.

Он подчеркнул, что в полном объеме удовлетворена потребность всех желающих в летнем оздоровлении: это свыше 358 тыс. детей в возрасте от 6 до 15 лет, что составило 103% от плана. Охват детей летним отдыхом в 2017 году составил около 32%. Лидером в этом направлении была Гродненская область, где летом в лагерях и санаториях отдохнуло свыше 37% всех детей.

Важнейшее место отводится лечению пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В 2017 году на эти цели было выделено более Br78 млн. Прошли оздоровление свыше 87 тыс. детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

В центре внимания находились дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. "Выполнено поручение правительства по обеспечению максимального охвата всеми формами оздоровления и занятости детей, находящихся в социально опасном положении, а также находящихся на профилактическом учете. Охват составил свыше 98%".

Летом 2017 года функционировало свыше 6,1 тыс. лагерей, из них 1,6 тыс. - с круглосуточным пребыванием. На постоянном контроле находится решение задач по сохранению и улучшению материально-технической базы детских оздоровительных лагерей. На подготовку к летней оздоровительной кампании 2017 года было выделено свыше Br28 млн, что на Br18 млн больше, чем в 2016 году. "Важно, что эффективное взаимодействие центра со всеми заинтересованными позволило остановить негативную тендецию по массовому закрытию стационарных лагерей", - подчеркнул Геннадий Болбатовский.

Сегодня на базе санатория "Альфа Радон" в Дятловском районе прошло республиканское совещание, посвященное итогам работы по оздоровлению и санаторно-курортному лечению за 2017 год и задачам на 2018-й. Участие в нем приняли представители Аппарата Совета Министров, Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, ряда министерств и ведомств, собственники и руководители санаторно-курортных организаций.-0-