Свыше 900 снегоуборочных машин работало в минувшие сутки на республиканских дорогах

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 900 машин различной снегоуборочной техники работало в минувшие сутки на республиканских автомобильных дорогах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дежурно-диспетчерской службе РУП "Минскавтодор-Центр".

Самая большая высота снежного покрова в 46 см наблюдается в Могилеве На этих территориях высота снежного покроя варьируется от 35 до 50 см. В частности, на 9.00 наиболее глубокий снег наблюдался в Могилеве - 46 см.

По данным на 6.00 4 марта, было задействовано 432 песко- и солераспределителя, 270 тракторов, 52 автогрейдера, 143 погрузчика, 12 роторов. В том числе по Минской области для уборки снега выведено 275 единиц техники. Всего на обработку покрытия за сутки израсходовано около 7,9 тыс. т песко-соляной смеси и более 1,5 тыс. т чистой соли.

ФОТОФАКТ: В Витебске убирают снег Свыше 900 машин различной снегоуборочной техники работало в минувшие сутки на республиканских автомобильных дорогах.

Таким образом, обеспечено бесперебойное движение транспорта. Однако водителям все еще необходимо при выборе безопасной скорости движения учитывать дорожные и метеорологические условия.

ФОТОФАКТ: В Гомеле устраняют последствия сильных снегопадов На уборке снега в Гомеле заняты военнослужащие срочной службы внутренних войск воинской части № 5525.

В Министерстве транспорта и коммуникаций сообщили, что по единому телефонному номеру диспетчерских служб организаций республиканского дорожного хозяйства - 125 - участники дорожного движения из любого региона могут донести важную информацию либо высказать претензии по поводу дорожных условий на той или иной республиканской дороге. Дорожные службы примут меры реагирования в соответствии со своими компетенциями, при необходимости к решению проблемы будут привлечены другие экстренные и аварийные службы. На сайте Минтранса также предоставлена возможность просмотра оперативной информации о дорожных условиях по данным дорожно-измерительных станций. Пользователи могут ознакомиться с реальной дорожной обстановкой (фотоизображения, температура воздуха, температура покрытия, вид осадков, видимость, состояние покрытия дороги) на основе данных с 79 станций по всей территории республики.

Около 750 военнослужащих внутренних войск помогают коммунальщикам в уборке снега Ежедневно в местах дислокации воинских частей и подразделений по всей республике выделяется несколько тракторов и около 750 военнослужащих, свободных от выполнения служебных обязанностей. И в две смены (с 8.00 до 12.00, с 15.00 до 19.00) бойцы помогают расчищать улицы и дворы от снега.

Аэропорт Минска работает в штатном режиме, погода не внесла корректировок.-0-