Свыше 900 снегоуборочных машин работало в минувшие сутки на республиканских дорогах

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 900 машин различной снегоуборочной техники работало в минувшие сутки на республиканских автомобильных дорогах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дежурно-диспетчерской службе РУП "Минскавтодор-Центр".
По данным на 6.00 4 марта, было задействовано 432 песко- и солераспределителя, 270 тракторов, 52 автогрейдера, 143 погрузчика, 12 роторов. В том числе по Минской области для уборки снега выведено 275 единиц техники. Всего на обработку покрытия за сутки израсходовано около 7,9 тыс. т песко-соляной смеси и более 1,5 тыс. т чистой соли.
Таким образом, обеспечено бесперебойное движение транспорта. Однако водителям все еще необходимо при выборе безопасной скорости движения учитывать дорожные и метеорологические условия.
В Министерстве транспорта и коммуникаций сообщили, что по единому телефонному номеру диспетчерских служб организаций республиканского дорожного хозяйства - 125 - участники дорожного движения из любого региона могут донести важную информацию либо высказать претензии по поводу дорожных условий на той или иной республиканской дороге. Дорожные службы примут меры реагирования в соответствии со своими компетенциями, при необходимости к решению проблемы будут привлечены другие экстренные и аварийные службы. На сайте Минтранса также предоставлена возможность просмотра оперативной информации о дорожных условиях по данным дорожно-измерительных станций. Пользователи могут ознакомиться с
Аэропорт Минска работает в штатном режиме, погода не внесла корректировок.-0-
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