Сын Че Гевары прилетел из Гаваны на мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018

15 сентября, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Сын Че Гевары Эрнесто прилетел из Гаваны на мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018. Он примет участие в мотопараде, который стартует от Кургана Славы, передает корреспондент БЕЛТА.
У Эрнесто 14 мотоциклов, но на фестиваль в Беларусь свой байк он брать не стал: добираться до Минска из Гаваны пришлось с пересадкой в Амстердаме. Мотоцикл, на котором он вместе с другими участниками парада проедет в колонне от Кургана Славы до Дворца спорта, ему предоставили организаторы.
Эрнесто рассказал, что в Беларусь приехал впервые и ему здесь нравится. "Минск красивый город с богатой историей", - отметил он.
Мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018, который проходит сегодня в белорусской столице, в третий раз собирает единомышленников из 15 стран. Гостей фестиваля ожидает мотопарад с участием более 6 тыс. мотоциклистов. Традиционно колонна стартует от Кургана Славы и проследует до основной площадки фестиваля возле минского Дворца спорта. По ходу движения мотопарад будет сопровождать эскорт ГАИ.
Мотоциклисты подготовили настоящий праздник для горожан: концерт немецкой группы Bonfire, разнообразные площадки развлечений для детей и взрослых, выставку редких мотоциклов и выступления каскадеров. Завершится мотофестиваль салютом.
Мероприятие организовано компаниями ООО "Мото Ивент" и Iron Birds Chapter при поддержке Harley-Davidson Россия и СНГ, Минского городского исполнительного комитета, УГАИ МВД Беларуси.-0-
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