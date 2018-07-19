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"Сын живет у тещи, так что квартира очень кстати!" Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграла пенсионерка Анна Гинтовт из Гомеля

Общество 19.07.2018 | 14:36
Анна Гинтовт выиграла квартиру от "Евроопт" и решила жилищный вопрос для сына и его семьи!
Анна Гинтовт выиграла квартиру от "Евроопт" и решила жилищный вопрос для сына и его семьи!

Шоколадка, пряники, приправа… Что между ними общего? Все эти товары, в общем, довольно обычные, в этот вторник стали "товарами удачи" для участников 77-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" и обернулись для них новенькими автомобилями и жильем в столице!

Гомельчанка Анна Гинтовт до сих пор не может поверить, что ей так повезло! Покупая шоколадки для внуков на прошлой неделе, она никак не ожидала, что в этот вторник услышит: "Вы выиграли квартиру в Минске". И когда победительнице дозвонились из студии игры в прямом эфире, не скрывала слез радости - теперь ее сын вместе с семьей сможет переехать в собственное жилье! Кстати, интересный факт – главный приз достается жителям Гомеля уже второй тур подряд. Удача определенно любит этот город!

Фортуна улыбнулась в этот вторник и еще пяти участникам игры от "Евроопт". Новенькие внедорожники "Ниссан Джук" достались няне Ирине Чеславской из Могилева, бухгалтеру Татьяне Федосеевой из Слонима Гродненской области, маме в декрете Марине Харик из деревни Томашовка Брестского района, а также двум покупательницам из Минска - преподавателю Людмиле Копань и продавцу Елене Бледновой. Что интересно, победу обеим минчанкам принесли покупки, сделанные в интернет-гипермаркете "Е-доставка"!

Увидеть розыгрыш призов 77-го тура игры "Удача в придачу!", который состоялся 17 июля, можно было заглянув в столичный "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8, а также в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях. Запись розыгрыша опубликована в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by.

А уже в четверг, 19 июля, в том же минском "Е-Сити" победителям вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, между прочим, никаких налогов за свои призы им платить не придется: "Евроопт" об этом позаботился!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в минском “Е-Сити” вручил руководитель пресс-службы компании “Евроопт” Егор Хрусталев
Ключи от квартиры и автомобилей победителям в минском “Е-Сити” вручил руководитель пресс-службы компании “Евроопт” Егор Хрусталев

"У меня сейчас как раз внуки гостят, и на прошлой неделе мы ходили в "Евроопт" каждый день, и каждый раз брали "товар удачи" - то шоколадки, то крупы, то кетчуп. И надо же, так повезло! Как раз была дома, с мамой по телефону дачные новости обсуждала, и тут звонок. Когда услышала, откуда звонят, сразу мурашки по телу поползли, а когда сказали, что выиграла квартиру в Минске, то это было вообще что-то невероятное - не могла уснуть всю ночь", - делится своей историей главная счастливица этого тура Анна Гинтовт, сжимая в руках заветные ключи от квартиры в Минске.

И вот ключи в руках – время оценить столичное жилье!
И вот ключи в руках – время оценить столичное жилье!

До пенсии Анна Алексеевна работала экономистом, а теперь заботится о внуках. Дочка победительницы живет рядом, в Гомеле, а вот сын, Александр, работник сферы ИТ, вместе с супругой Татьяной и дочкой Машенькой, которой скоро исполнится 3 года, живет у тещи в Минске. И хотя жить с родными - это не жилье снимать, но свое есть свое, и поэтому о собственном семейном гнездышке молодая семья мечтала уже давно. Планировали, откладывали деньги… Пока в этот вторник Анна Алексеевна не позвонила к ним с невероятной новостью - жилье у них уже есть!

Теперь сына победительницы и его семью ждут приятные хлопоты, связанные с переездом в собственную квартиру
Теперь сына победительницы и его семью ждут приятные хлопоты, связанные с переездом в собственную квартиру

Можно поспорить, что теперь 17 июля будет особым, праздничным, днем для молодой семьи - ведь именно в этот день решился их жилищный вопрос. А квартира главным счастливчикам 77-го тура досталась действительно шикарная! В престижном районе Минска, на улице Ильянской, 10. А рядом с новостройкой - культурно-спортивный комплекс “Минск-Арена”, где проходят крупнейшие спортивные состязания и лучшие концерты в столице, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города… Да и стоимость у этого жилья солидная - почти 125 тыс. рублей, или около $63 тыс. в эквиваленте. Одним словом, приз во всех смыслах ценный! И, между прочим, это уже 57-я квартира в Минске, которая обрела своих новоселов в игре "Удача в придачу!".

В новостройке с престижным адресом ул. Ильянская, 10 и соседних домах живет уже немало победителей игры от “Евроопт”
В новостройке с престижным адресом ул. Ильянская, 10 и соседних домах живет уже немало победителей игры от “Евроопт”

Еще пять счастливых покупателей сегодня получили ключи и документы от модных и практичных внедорожников "Ниссан Джук". Всю минувшую неделю эти автомобили были припаркованы у входа в "Е-Сити", а сегодня разбежались в разные концы страны, увозя своих новых хозяев. К слову, стоимость каждого из этих кроссоверов почти 36 тыс. рублей, или около $18 тыс. в эквиваленте. Таким образом, уже 216 автомобилей от торговой сети "Евроопт" благодаря игре "Удача в придачу!" вручены покупателям. И обеспечивают самые приятные поездки, в том числе шопинг в любимом магазине!

Покупатели, выигравшие новенькие “Ниссан Джук”, уже сегодня смогли уехать на них к себе домой
Покупатели, выигравшие новенькие “Ниссан Джук”, уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

Сразу два новеньких внедорожника выиграли покупательницы интернет-гипермаркета "Е-доставка"! И это уже 25-й и 26-й автомобили, которые участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты помогли своим покупателям выиграть 2 квартиры в Минске!

Так, стильный белоснежный "Ниссан Джук" достался Людмиле Копань из Минска, доценту кафедры иностранных языков, которая вот уже 40 лет трудится в Белорусском государственном аграрном техническом университете. Во вторник, узнав о своей победе во время звонка в прямом эфире, эта покупательница на радостях примчалась прямо в студию игры в "Е-Сити"!

Новенький автомобиль доценту кафедры Людмиле Копань принесла покупка с доставкой на дом. "Обычно делаем покупки через "Е-доставку" - нам так удобней!"
Новенький автомобиль доценту кафедры Людмиле Копань принесла покупка с доставкой на дом. "Обычно делаем покупки через "Е-доставку" - нам так удобней!"

"Была настоящая эйфория! Мы с мамой живем вдвоем и играем вместе с самого начала, всегда берем "товары удачи". Обычно делаем покупки через "Е-доставку" - нам это удобней, так как можно купить какие-то более тяжелые вещи, например, муку, сахар, и их бесплатно доставят прямо на дом, - рассказала Людмила Ивановна. - Кстати, перед розыгрышем как раз с мамой обсуждали, когда же нам уже по-крупному повезет? И вот, буквально на следующий день, так и вышло!"

"Такая классная машина досталась - хоть ты, и правда, иди и на права сдай, - смеется теперь Людмила Копань. - В любом случае, играть в "Удачу в придачу!" мы продолжим, как и покупки в "Е-доставке" делать, и другим советуем - а вдруг повезет?"

Еще одна покупка с доставкой на дом в этот вторник принесла синий "Ниссан Джук" Елене Бледновой из Минска, которая работает продавцом в магазине разливного пива. Буквально два месяца назад Елена вышла замуж и сейчас ждет ребенка. А вот автомобиля у молодой семьи не было. До этого вторника…

Продавцу Елене Бледновой внедорожник также доставили курьеры "Е-доставки". "Следующий шаг у меня после рождения ребенка - курсы вождения!"
Продавцу Елене Бледновой внедорожник также доставили курьеры "Е-доставки". "Следующий шаг у меня после рождения ребенка - курсы вождения!"

"Я жду ребенка, и ходить в магазин мне тяжело, поэтому и начала пользоваться "Е-доставкой", кстати, мои знакомые тоже с удовольствием ей пользуются, - объясняет Елена. - Этот заказ у меня в "Е-доставке" был всего третий, а в игре поучаствовала вообще впервые. Сначала не зарегистрировала карточку, во время второго заказа не взяла "товар удачи", а вот третий раз и карточка уже была зарегистрирована, и "товары удачи" взяла - шоколадку и пряники, уж очень цена была приятной. И сразу так повезло!"

Так что иногда стоит только дать фортуне шанс, и она тут как тут! "Правда, пока ни у меня, ни у мужа водительских прав нет. Так что следующий шаг у меня после рождения ребенка - курсы вождения. Кстати, давно уже туда собиралась, а теперь такой стимул появился!" - с улыбкой поделилась планами Елена Бледнова.

Ключи от второго синего "Ниссан Джук", разыгранного в этот вторник, сегодня вручены Ирине Чеславской из Могилева, которая трудится няней в Могилевском специализированном Доме ребенка.

Няня Ирина Чеславская: "За руль сядет супруг, он достоин такого шикарного автомобиля. Дочка тоже как раз собирается пойти на курсы вождения. А может, и я решусь?"
Няня Ирина Чеславская: "За руль сядет супруг, он достоин такого шикарного автомобиля. Дочка тоже как раз собирается пойти на курсы вождения. А может, и я решусь?"

"На прошлой неделе покупки сделали почти на 20 игровых кодов, и уже в самый последний момент дочка взяла шоколадку, "товар удачи". Так что, можно сказать, это дочка нам победу принесла! - счастливо улыбается Ирина. – Мы давно хотели новую машину, а теперь не придется покупать. За руль сядет супруг, он достоин такого шикарного автомобиля. Даша тоже как раз собирается пойти на курсы вождения. А может, и я решусь? Посидела за рулем – и тоже захотелось!"

Один из внедорожников яркого, солнечного, цвета сегодня отправился в деревню Томашовка Брестского района, где отныне будет радовать свою новую хозяйку - Марину Харик, медсестру и маму двух ребят, которая сейчас находится в декретном отпуске с младшим сыном.

Мама в декрете Марина Харик: "Мы постоянно по делам в город ездим, в том числе и в "Евроопт", а с детьми в этом внедорожнике будет очень удобно"
Мама в декрете Марина Харик: "Мы постоянно по делам в город ездим, в том числе и в "Евроопт", а с детьми в этом внедорожнике будет очень удобно"

"Играю уже года два и, признаюсь, всегда, когда брала "товар удачи", ждала СМС, что мы что-то выиграли. А дождалась звонка! Товаром удачи" для нас стала приправа, - смеется она, не отводя глаз от новенького внедорожника. - Шикарный автомобиль! У нас машина есть, но такая… для рабочих вопросов, мы сейчас как раз строимся. А эта новенькая, классная! Мы постоянно по делам в город ездим, в том числе и в "Евроопт", а с детьми в этом внедорожнике будет очень удобно!"

Ну а еще один желтый "Ниссан Джук" отныне принадлежит Татьяне Федосеевой, бухгалтеру из города Слонима Гродненской области.

Бухгалтер Татьяна Федосеева: "У нас старенькая машина, так что давно пора было ее поменять, но и не думали, что это будет абсолютно новый автомобиль!"
Бухгалтер Татьяна Федосеева: "У нас старенькая машина, так что давно пора было ее поменять, но и не думали, что это будет абсолютно новый автомобиль!"

"Играю уже давно, и часто с мужем шутили, когда видели рекламу: в этот раз точно квартиру или машину выиграем! А во вторник так и получилось, - поделилась своей историей победительница. - У нас старенькая машина, так что давно пора было ее поменять, но и не думали, что у нас появится абсолютно новая. Купили обычные шоколадки - и выиграли автомобиль!"

Итак, 77-й тур игры "Удача в придачу!" успешно завершен, а его призы нашли своих обладателей. Кроме шестерых главных героев, выигравших квартиру и автомобили, победу на этой неделе отпраздновали более 20 тыс. покупателей, которым достались денежные призы. А в целом количество призов, которые разыграны и вручены покупателям с февраля 2016 года, уже превысило 2 миллиона! В том числе 57 квартир в минских новостройках и 216 новеньких классных автомобилей!

А игра продолжается, и уже во вторник, 24 июля, снова будут разыграны более 20 тыс. денежных призов, а также пять (!) внедорожников "Хендэ Крета" и квартира в респектабельном районе Минска, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 10.

А уже 24 июля игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 78-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!
А уже 24 июля игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 78-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!

Претендовать на призы будут игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", совершенные на этой неделе, с 16 по 22 июля. Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с "товаром удачи". Больше кодов - больше шансов! Главное, не забудьте один раз активировать свое участие на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и каждый раз при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или карту Статусбанка - СТАТУСкарту.

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И это еще не все хорошие новости! С 9 июля у покупателей гипермаркетов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" появилась возможность приобрести по выгодной цене необычную, "живую", книгу "Алиса в Стране Чудес", иллюстрации которой благодаря специальному мобильному приложению оживают прямо на глазах у читателей. Чудеса начинаются уже с обложки!

“Евроопт” приглашает покупателей в мир волшебного чтения вместе с “живой” книгой “Алиса в Стране Чудес”!
“Евроопт” приглашает покупателей в мир волшебного чтения вместе с “живой” книгой “Алиса в Стране Чудес”!

Книга доступна к покупке всего за 5 рублей 99 копеек при условии наличия пяти фишек, которые выдают за каждые 10 рублей в чеке при покупке в гипермаркетах "Евроопт". При расчете не забудьте использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. Приобрести книгу со скидкой в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл" можно при единовременной покупке на сумму от 50 рублей.

Акция продлится по 5 августа. Подробности - на сайте evroopt.by. Кстати, подружиться с Алисой можно и на виртуальных страничках проекта E-KIDS в социальных сетях, который успел полюбиться детям и взрослым благодаря акциям "Бонстики" и "Краiна вiтамiна".

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