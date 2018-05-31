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"Такого в Беларуси еще не было". Около 100 космонавтов приедут на международный конгресс

Общество 31.05.2018 | 12:26

Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов ежегодно собирает космонавтов, ученых и представителей национальных космических агентств. Беларусь выступила с предложением провести конгресс в 2018 году в Минске, и члены Исполкома ассоциации одобрили эту инициативу. В сентябре в нашу страну приедут космонавты со всего мира, чтобы обсудить перспективы развития космических исследований. О подготовке Беларуси к этому мероприятию рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя академического оргкомитета по проведению конгресса, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин.

- Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов - значимое событие для международного космического сообщества. О чем говорит факт, что именно Беларусь выбрана для проведения такого статусного мероприятия?

- Это действительно особенное событие, такого в Беларуси еще не было. Была довольно серьезная конкуренция за право проводить конгресс. Мы продемонстрировали возможности Беларуси, рассказали о нашей истории, космонавтах, которые родились на нашей земле и активно с нами сотрудничают, о космической науке. Мы входим в состав Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, есть свой спутник дистанционного зондирования Земли, а также спутник связи "Белинтерсат-1". Наша космическая наука развивается быстрыми темпами, особенно оптика и материаловедение. С учетом всех фактов инициатива получила поддержку. Это говорит о признании международным сообществом успехов Беларуси в космической сфере.

- Изучала ли Беларусь опыт других стран в организации космического конгресса?

- Наша техническая делегация в октябре прошлого года побывала на конгрессе Ассоциации участников космических полетов во Франции, в Тулузе, понаблюдала за его работой, чтобы учесть этот опыт при организации такого мероприятия в Беларуси.

Кроме того, в марте в Минск приезжали члены Исполкома АУКП - президент ассоциации Бонни Данбар (США), первый космонавт Китая, генеральный директор Китайского пилотируемого космического агентства Ян Ливэй, российские летчики-космонавты Александр Александров, Олег Котов и другие. Они посетили объекты, которые входят в программу конгресса, и обсудили с нами организационные вопросы.

Во время заседания Исполкома АУКП в Минске мы выбирали тему конгресса. Развернулась дискуссия. В итоге было принято решение сделать лейтмотивом конгресса фразу нашего земляка, космонавта Олег Новицкого "Мы создаем космическое будущее". Эти слова он однажды произнес, развернув белорусский флаг на орбитальной станции. Чтобы подчеркнуть направленность конгресса "в будущее", был подготовлен особый логотип мероприятия - молодой человек в скафандре смотрит на звезды.

- Сколько гостей ожидает Беларусь в эти дни?

- На это мероприятие традиционно приглашаются все, кто когда-либо бывал на орбите. Всего в Ассоциации участников космических полетов состоит около 300 космонавтов. Согласно предварительным спискам, мы ждем 100-120 космонавтов. Они приедут к нам с семьями. Кроме того, приглашены представители национальных космических агентств. Число стран - участниц конгресса будет примерно соответствовать числу космических держав.

Международный космический конгресс - знаковое событие для нашей страны. Космонавты - представители всего человечества, их влияние велико. Мы хотели бы презентовать перед международным космическим сообществом возможности, которыми обладает Беларусь.

Наша задача - популяризация космоса, создание положительного имиджа людей, которые занимаются этой деятельностью. Ни для кого не секрет, что раньше многие дети мечтали стать космонавтами, сейчас ситуация изменилась. Надеемся, что проведение конгресса в Минске позволит привлечь молодежь к космическим исследованиям.

- Когда участники конгресса прибудут в страну?

- Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов пройдет в Минске 9-15 сентября. Это удачное время, как раз после Дня города. Космонавты прибудут в нашу страну 9-го числа. Для членов Исполкома АУКП имеет особое значение, насколько быстро участники конгресса пройдут пограничный контроль, как будет организована встреча в аэропорту. Оргкомитет под руководством заместителя премьер-министра Владимира Семашко максимально учел все нюансы. У нас сейчас действует пятидневный безвизовый режим для тех, кто прибывает в страну через Национальный аэропорт. Чтобы наши гости имели возможность остаться в Беларуси дольше, чем на 5 дней, им также будет обеспечен безвизовый въезд на время проведения конгресса. Такое решение уже принято. Так что нашим гостям не потребуется тратить много времени на оформление документов.

- Какие мероприятия вошли в программу конгресса?

- В понедельник, 10 сентября, пройдет официальная церемония открытия конгресса в НВЦ "Белэкспо". Планируется, что в ней примут участие 400-500 человек. В павильоне развернется выставка достижений Беларуси в космической сфере, образовании. Гости смогут ознакомиться с историей нашей страны, ее успехами в области космических исследований. Мы продемонстрируем белорусские технологии создания оптической аппаратуры высокого разрешения, космических зеркал с особой гладкостью, аппаратуры для дистанционного зондирования Земли, покажем результаты реализации серии космических программ Союзного государства. Среди экспонатов будут скульптуры космонавтов, выполненные белорусским художником Иваном Мисько. После открытия запланирована пресс-конференция космонавтов, а затем мы перейдем к техническим сессиям. Первая из них будет посвящена теме конгресса - "Мы создаем космическое будущее". В ней примет участие уроженец Беларуси космонавт Олег Новицкий. Следующая сессия также очень важная - космонавты, которые вернулись с орбиты за последний год, отчитаются о своих полетах. Их семьи тем временем отправятся на экскурсию по Минску, посетят Национальную библиотеку. Вечером во Дворце Республики будет концерт и прием в честь прибытия зарубежных гостей.

На второй день у нас запланировано возложение цветов на площади Победы у монумента с ротой почетного караула. Затем в Национальной академии наук Беларуси пройдут две технические сессии. Будет проведен обзор международной космической программы, которая в частности выполняется на МКС. Сопровождающие лица посетят Мирский замок, кондитерскую фабрику "Коммунарка", а вечером побывают в Большом театре оперы и балета.

- Президент Ассоциации участников космических полетов Бонни Данбар (США) говорила о том, что популяризация космических исследований для них в приоритете, и участники конгресса планируют посетить белорусские школы, университеты, чтобы рассказать о работе в космосе, космических станциях, полетах.

- Да, эти мероприятия запланированы на среду, 12 сентября, которая будет, пожалуй, самым сложным и важным днем. Мы организуем встречи всех космонавтов с коллективами школьников, студентов, военнослужащих. Космонавты заинтересованы в том, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию. Если к нам приедет 100 космонавтов, то нужно будет организовать 100 встреч с молодежью. Для этого требуется решить вопросы логистики. Мы над этим давно работаем и на заседании оргкомитета уже обсудили, в какие организации направятся космонавты в этот день. Гости побывают в минских школах и школах поблизости от столицы, четырех университетах, в Минском суворовском военном училище, Военной академии. Из каждой области приедут школьники, чтобы тоже пообщаться с космонавтами. Наша цель - предоставить молодым людям возможность встретиться с участниками космических полетов и задать вопрос. Важно, чтобы такая встреча была максимально доступной. Конечно, в такой грандиозной работе нам помогают и Министерство образования, и Мингорисполком.

В четверг, 13 сентября, у нас будет еще одна техническая сессия - по космосу и науке. Затем и космонавты, и сопровождающие лица посетят Несвижский замок. В пятницу у нас запланирован ряд мероприятий. С утра пройдет генеральная ассамблея участников ассоциации, бизнес-сессии. Затем наши гости заложат в Ботаническом саду Аллею космонавтов. Каждый космонавт посадит свое дерево - тую особой жизнестойкой породы. После посадки деревьев во второй половине дня запланировано на выбор посещение или аэроклуба ДОСААФ, или БелАЗа. Вечером будет официальная церемония закрытия, гала-концерт. На этом официальная часть конгресса завершается.

- А неофициальная часть?

- Некоторые космонавты после завершения конгресса хотели бы еще немного попутешествовать по Беларуси. Кто-то обнаружил белорусские корни, например, космонавт из США Джон Дэвид Барто. Они с супругой пожелали остаться в Беларуси и посетить Гродненскую область.

Конечно, наши космонавты тоже хотят побывать в родных местах. Так что некоторые участники задержатся в стране подольше.

- Планируется ли привлекать волонтеров?

- Очень важно, чтобы гостям было максимально удобно, поэтому мы привлекаем большое количество волонтеров, владеющих английским языком, как во время проведения в Беларуси чемпионата мира по хоккею. Волонтеры будут работать с гостями в течение всего конгресса. Их будет примерно столько же, сколько и самих космонавтов.

Волонтеров планируется набирать из числа студентов Минского государственного лингвистического университета. Уже получено согласие. Мы их собираем, готовим, тренируем и даем дорожную карту работы.

- На каком этапе сейчас работа организаторов конгресса?

- Начинается самое горячее время: общение с космонавтами, обсуждение деталей визита, подготовка официальной программы, согласование коллективов школьников, с которыми встретятся наши гости, подготовка информационных буклетов. Готовится к выходу книга "Беларусь для космоса, космос для Беларуси". Мы отрабатываем вопросы логистики, питания. Каждая мелочь должна быть продумана, так как этот конгресс позволит познакомить международное космическое сообщество со страной и презентовать наши возможности.

- Какую роль сыграет конгресс в налаживании взаимодействия Беларуси с международным космическим сообществом?

- Важно, чтобы конгресс был проведен на высшем уровне и соответствовал ожиданиям космонавтов. Это позволит в том числе открыть новые возможности для участия Беларуси в международных космических проектах. Например, визит членов Исполкома Ассоциации участников космических полетов уже принес результаты. Нам предложено поучаствовать в российской программе по подготовке космонавтов к полету вокруг Луны, которую реализует Институт медико-биологических проблем РАН. Название этого проекта - Sirius. Мы уже внесли свои предложения по возможным экспериментам, обсуждаем их. Также нам предложено поучаствовать в экспериментах на Земле по длительному пребыванию людей в ограниченном пространстве, в изоляции. Будет смоделирована обстановка на космическом корабле - те же самые условия, только под контролем специалистов. Это очень важно, потому что психологические проблемы, проблемы выживаемости, которые возникают при длительных космических полетах, еще до конца не изучены.

Кроме того, во время конгресса мы продемонстрируем представителям космических агентств возможности нашей страны в данной сфере. Но главная цель - это все же популяризация космоса, чтобы молодые люди были заинтересованы в работе в этом направлении, чтобы эта деятельность встречала в обществе то понимание, которого она заслуживает.

Во время конгресса также будут вручены особые награды за вклад в развитие космических исследований, популяризацию космоса - кристаллический шлем космонавта и медальон Леонова. Первым в 1985 году был награжден Жак-Ив Кусто. Также награду получали писатели Айзек Азимов, Станислав Лем и, конечно же, космонавты: Юрий Гагарин (посмертно), Бонни Данбар (США), Ян Ливэй (Китай) и другие. Сейчас члены ассоциации принимают решение, кого наградить в этом году.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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