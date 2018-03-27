27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тактическое учение с авиацией и зенитными ракетными войсками пройдет в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В Вооруженных Силах продолжается комплексная проверка, которая проводится по поручению Президента Беларуси. "В рамках проверки сегодня поставлена задача подготовить и провести совместное тактическое учение с привлечением авиации и зенитных ракетных войск. Учение завершится практическим бомбометанием и боевыми пусками зенитных управляемых ракет на полигонах Ружаны и Доманово", - проинформировали в Минобороны.

Кроме того, в формируемом соединении Борисовского гарнизона продолжается плановое проведение мероприятий по подготовке к выполнению задач по предназначению. Со всеми военнообязанными проводятся занятия по огневой, тактической, военно-медицинской и специальной подготовке. Водители-механики оттачивают умения в вождении боевых машин. Осуществляется подготовка к снятию вооружения, военной и специальной техники с хранения, регистрация и проведение технического осмотра автомобильной техники.-0-