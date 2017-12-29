Тактика применения 5-й отдельной бригады спецназа воплощается во всех силах специальных операций - Денисенко

29 декабря, Марьина Горка /Корр. БЕЛТА/. Тактика применения 5-й отдельной бригады специального назначения воплощается во всех силах специальных операций. Об этом сегодня сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Вадим Денисенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил представитель Минобороны, данная бригада - ядро, вокруг которого формируются все соединения и воинские части сил спецопераций. "Тактику применения 5-й отдельной бригады специального назначения мы воплощаем во всех силах спецопераций, - сказал Вадим Денисенко. - Боевая подготовка - жизнь бригады, но бригада сделала большой прорыв и в вопросах воинской дисциплины, содержания техники, тылового обеспечения, поддержания жизни и быта. Сегодня она - образец того, в каком состоянии должны находиться военные городки в XXI веке".

По словам военачальника, в 5-й отдельной бригаде используются новейшие достижения. "Буквально за последние полтора года были введены классы минно-подрывного дела. В Вооруженных Силах таких больше ни у кого нет. Также появился современнейший киллхаус, где отрабатываются стрельба, штурм здания и зачистка. В армии он пока один. Где-то в феврале планируется ввести второй такой комплекс на полигоне Лосвидо, - рассказал Вадим Денисенко. - Помимо этого, по оснащению бригада - гордость Вооруженных Сил. К примеру, можно было видеть бронеавтомобили "Дракон", которые приняты на вооружение в 5-й бригаде. Также вся линейка нового стрелкового оружия представлена в подразделении. Т.е. на сегодня бригада полностью укомплектована новыми образцами вооружений и готова выполнять задачи".-0-